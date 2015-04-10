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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 14:16 BJT

韩国汇市：韩元几近收平，周线收高1%

路透首尔4月10日 - 韩国韩元兑美元 周五在本地市场几近收平，报1,092.7，昨日收盘位为1,092.3。本周韩元上涨了1%。(完)

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