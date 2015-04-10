《汇市简讯》美元/瑞郎盘中拉回有限，买单价位垫高

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
0602GMT * 买单拉高至0.9735，小时线昨日翻扬，今天目前为止小时线低位在 0.9750 * 昨天在0.9790止步，略低于1.0128/0.9486跌势的50%回档位0.9807 * 多头初步目标为上述跌势的61.8%回档位0.9883 * 之后将完全拉回至1.0128高位 * 技术图表：link.reuters.com/qeh54w (完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
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