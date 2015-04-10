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债券 | 2015年 4月 10日 星期五 14:18 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎盘中拉回有限，买单价位垫高

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    * 买单拉高至0.9735，小时线昨日翻扬，今天目前为止小时线低位在
0.9750
    * 昨天在0.9790止步，略低于1.0128/0.9486跌势的50%回档位0.9807
    * 多头初步目标为上述跌势的61.8%回档位0.9883
    * 之后将完全拉回至1.0128高位
    * 技术图表：link.reuters.com/qeh54w
    (完)
      

 (编译 蔡美珍；审校 白云)
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