《焦点》日本2月机械订单料连续第二个月下滑，经济复苏仍不稳固

实际上，日本央行最近公布的短观调查显示，尽管日圆下跌使很多大公司获利劲增，但它们仍计划削减资本支出。

虽然通胀陷入停滞，但日本央行在上周的会议上仍维持其大规模刺激计划的节奏。市场正密切关注4月30日会议，届时日本央行将发布新的长期预估，可能下调其乐观的物价预期。