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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 14:54 BJT

《焦点》日本2月机械订单料连续第二个月下滑，经济复苏仍不稳固

实际上，日本央行最近公布的短观调查显示，尽管日圆下跌使很多大公司获利劲增，但它们仍计划削减资本支出。

虽然通胀陷入停滞，但日本央行在上周的会议上仍维持其大规模刺激计划的节奏。市场正密切关注4月30日会议，届时日本央行将发布新的长期预估，可能下调其乐观的物价预期。

调查同时显示，日本3月批发物价可能较去年同期上升0.4%，2月上升0.5%。

而3月份日本企业物价指数(CGPI)可能较前月下降0.1%。

日本内阁府将于4月12日2350GMT公布机械订单数据。(完) (编译 张明钧/高琦/秦德兴 审校 孙茉莉/张若琪/王颖)
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