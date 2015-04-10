《焦点》日本2月机械订单料连续第二个月下滑，经济复苏仍不稳固

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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实际上，日本央行最近公布的短观调查显示，尽管日圆下跌使很多大公司获利劲增，但它们仍计划削减资本支出。
虽然通胀陷入停滞，但日本央行在上周的会议上仍维持其大规模刺激计划的节奏。市场正密切关注4月30日会议，届时日本央行将发布新的长期预估，可能下调其乐观的物价预期。
调查同时显示，日本3月批发物价可能较去年同期上升0.4%，2月上升0.5%。
而3月份日本企业物价指数(CGPI)可能较前月下降0.1%。
日本内阁府将于4月12日2350GMT公布机械订单数据。(完) (编译 张明钧/高琦/秦德兴 审校 孙茉莉/张若琪/王颖)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。