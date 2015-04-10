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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 14:31 BJT

澳洲股市：收高，能源板块领涨大盘

路透悉尼4月10日 - 澳洲股市周五收高，公用事业及能源板块领涨大盘，受助于油价略有回升。

指标S&P/ASX 200指数 收高0.6%至5,968.4点，本周周线上涨1.2%。指数本周收位距离上月所及七年高点5,996.9不远。(完)
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