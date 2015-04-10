背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透台北4月10日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温。
根据路透自行计算，2015年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共有98.08亿美元，另有2.6亿澳元国际债发行。
2014年全年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共有203.78亿美元，另有1.7亿澳币及6亿南非币。
各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见
以下为路透整理2014年来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表：
日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期
2015年
*2015.04 美商花旗集团 1.10亿美元 0%(4.41%) 30
*2015.04 土地银行 1.10亿美元 0%(4.41%) 30
*2015.03 Trans Canada PipeLines 7.50亿美元 0%(4.60%) 30(NC5)
2015.03 国泰世华银行 1.80亿美元 0%(4.20%) 30
2015.03 合库银行 3.00亿美元 0%(4.20%) 30(NC2)
1.00亿美元 0%(4.16%) 30(NC3)
2015.03 德意志银行新加坡分行 2.55亿美元 0%(4.42%) 30(NC1)
2015.03 渣打银行 2.10亿美元 0%(4.40%) 30(NC1)
0.50亿美元 0%(4.06%) 20(NC2)
2015.03 美国国际集团(AIG) 3.50亿美元 0%(4.35%) 30(NC2)
2015.03 法商东方汇理银行 0.80亿美元 0%(4.01%) 20(NC2)
2015.03 德意志银行新加坡分行 0.60亿美元 0%(3.90%) 20(NC2)
0.80亿美元 0%(4.30%) 30(NC1)
1.10亿美元 0%(4.40%) 30(NC2)
2015.03 瑞穗证券 2.35亿美元 0%(4.50%) 30(NC5)
2015.02 摩根大通 3.65亿美元 0%(4.30%) 30(NC5)
2015.02 花旗集团 4.31亿美元 0%(4.30%) 30
2015.02 德意志银行新加坡分行 0.50亿澳元 0%(4.96%) 20(NC1)
0.50亿澳元 0%(5.45%) 30(NC1)
2015.02 AT&T 26.19亿美元 4.6% 30(NC2)
2015.02 瑞士信贷伦敦分行 4.00亿美元 0%(4.30%) 30
2015.02 瑞士信贷伦敦分行 0.60亿澳元 0%(5.30%) 30(NC1)
2015.02 高盛 6.41亿美元 0%(4.50%) 30(NC1)
2015.02 摩根大通 2.15亿美元 0%(4.15%) 30(NC5)
2015.02 台北富邦银行 1.00亿美元 0%(4.12%) 30
2015.01 法国兴业银行 0.45亿澳元 0%(4.92%) 20(NC1)
0.55亿澳元 0%(5.00%) 30(NC1)
2015.01 孟山都 3.65亿美元 4.3% 30(NC2)
2015.01 渣打银行(香港) 5.00亿美元 0%(4.35%) 30(NC1)
2015.01 中国信托银行 2.57亿美元 0%(4.12%) 30(NC2)
2015.01 HSBC Bank Plc 2.20亿美元 0%(4.00%) 30(NC1)
2015.01 骏懋银行 3.15亿美元 0%(4.35%) 30(NC5)
2015.01 HKT CAPITAL 3.00亿美元 0%(4.60%) 15(NC5)
2015.01 瑞士银行伦敦分行 1.00亿美元 0%(4.20%) 30(NC1)
2014年
2014.12 RBC伦敦分行 1.70亿美元 0%(4.10%) 30
2014.12 渣打国际商银 2.00亿美元 4.5% 10
2014.12 Nomura International 1.55亿美元 0%(4.83%) 30(NC1)
Funding Pte.
2.20亿美元 0%(4.80%) 30(NC3)
2014.12 法国CIC 1.50亿美元 0%(4.55%) 30(NC1)
(Credit Industriel et Commercial)
2014.12 摩根士丹利 0.65亿美元 0%(4.50%) 30
2014.12 法国Natixis 2.95亿美元 0%(4.67%) 30(NC5)
2014.12 彰化银行 1.40亿美元 0%(4.24%) 20(NC2)
1.00亿美元 0%(4.20%) 20(NC3)
2.60亿美元 0%(4.15%) 20(NC5)
2014.12 台湾银行 4.40亿美元 0%(4.30%) 30
2014.11 马来亚银行(MBB) 5.00亿美元 0%(4.57%) 30(NC5)
2014.11 荷兰水利银行(NWB) 2.50亿美元 0%(4.20%) 30(NC7)
2014.11 第一银行 1.40亿美元 0%(4.10%) 20(NC2)
1.60亿美元 0%(4.07%) 20(NC5)
2014.11 中国信托银行 0.30亿美元 0%(4.16%) 22
7.13亿美元 0%(4.50%) 30
2014.11 台湾银行 1.00亿美元 0%(4.00%) 20
4.80亿美元 0%(4.30%) 30
2014.11 RBI 0.75亿美元 0%(5.00%) 30
(Raiffeisen Bank International)
2014.11 兆丰国际商银 0.90亿美元 0%(4.00%) 20
兆丰国际商银 0.30亿美元 0%(4.00%) 20
兆丰国际商银 1.30亿美元 0%(4.00%) 20
兆丰国际商银 1.75亿美元 0%(4.35%) 30
兆丰国际商银 0.75亿美元 0%(4.20%) 30
2014.11 AT&T 12.95亿美元 4.7% 30(NC2)
2014.11 F-臻鼎 ECB 3.00亿美元 0% 5
2014.11 瑞士信贷伦敦分行 5.10亿美元 0%(4.60%) 30(NC1)
2014.10 骏懋银行 3.00亿美元 0%(4.72%) 30(NC10)
2014.10 Nomura International 4.08亿美元 0%(5.00%) 30(NC1)
Funding Pte.
2014.10 东方汇理银行 1.00亿美元 4.2% 20(NC1)
2014.10 法国巴黎银行 6.00亿南非币 8.9% 7
2014.10 中国信托银行 2.90亿美元 4.1% 20
2014.10 国泰世华银行 6.60亿美元 5.1% 无到期日(NC12)
3.30亿美元 4.0% 15
2014.10 德意志银行新加坡分行 1.70亿澳元 0%(6.52%) 30(NC1)
2014.10 摩根大通 7.14亿美元 0%(4.75%) 30(NC5)
0.81亿美元 4.1% 20(NC5)
2014.10 骏懋银行 2.50亿美元 0%(4.75%) 30(NC10)
2014.09 法国巴黎银行 3.00亿美元 0%(4.57%) 30
2014.09 大华银行 3.53亿美元 0%(4.53%) 30(NC5)
2014.09 星展银行 2.30亿美元 0%(4.45%) 30(NC1)
2014.09 UBS伦敦分行 7.50亿美元 0%(4.66%) 30(NC1)
2014.09 Verizon 8.70亿美元 4.8% 30(NC1)
2014.09 渣打银行(香港) 2.00亿美元 0%(4.60%) 30(NC1)
2014.09 瑞士信贷银行伦敦分行 4.00亿美元 4.0% 20(NC1)
2014.09 巴克莱 6.00亿美元 0%(4.70%) 30(NC1)
2014.09 美商花旗集团 6.00亿美元 0%(4.88%) 30(NC1)
2014.09 高盛集团 9.74亿美元 0%(4.96%) 30(NC1)
2014.08 法国兴业银行 6.05亿美元 0%(4.73%) 30(NC1)
2014.08 德意志新加坡分行 4.15亿美元 0%(4.87%) 30(NC1)
2014.08 玉山银行 3.00亿美元 0%(4.50%) 20
2014.08 摩根士丹利 9.50亿美元 4.7% 30(NC1)
2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20(NC1)
1.35亿美元 0%(4.50%) 20(NC1)
2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0%(4.95%) 30(NC1)
2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0%(4.90%) 30(NC1)
2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0%(4.5%) 20(NC1)
2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20(NC1)
2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2
注：1. *表新增发行
2. 主要资料来源：台湾柜台买卖中心(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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