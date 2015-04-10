版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 14:40 BJT

背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

路透台北4月10日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温。

根据路透自行计算，2015年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共有98.08亿美元，另有2.6亿澳元国际债发行。

2014年全年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共有203.78亿美元，另有1.7亿澳币及6亿南非币。

各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见

以下为路透整理2014年来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表：

日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期

2015年

*2015.04 美商花旗集团 1.10亿美元 0%(4.41%) 30

*2015.04 土地银行 1.10亿美元 0%(4.41%) 30

*2015.03 Trans Canada PipeLines 7.50亿美元 0%(4.60%) 30(NC5)

2015.03 国泰世华银行 1.80亿美元 0%(4.20%) 30

2015.03 合库银行 3.00亿美元 0%(4.20%) 30(NC2)

1.00亿美元 0%(4.16%) 30(NC3)

2015.03 德意志银行新加坡分行 2.55亿美元 0%(4.42%) 30(NC1)

2015.03 渣打银行 2.10亿美元 0%(4.40%) 30(NC1)

0.50亿美元 0%(4.06%) 20(NC2)

2015.03 美国国际集团(AIG) 3.50亿美元 0%(4.35%) 30(NC2)

2015.03 法商东方汇理银行 0.80亿美元 0%(4.01%) 20(NC2)

2015.03 德意志银行新加坡分行 0.60亿美元 0%(3.90%) 20(NC2)

0.80亿美元 0%(4.30%) 30(NC1)

1.10亿美元 0%(4.40%) 30(NC2)

2015.03 瑞穗证券 2.35亿美元 0%(4.50%) 30(NC5)

2015.02 摩根大通 3.65亿美元 0%(4.30%) 30(NC5)

2015.02 花旗集团 4.31亿美元 0%(4.30%) 30

2015.02 德意志银行新加坡分行 0.50亿澳元 0%(4.96%) 20(NC1)

0.50亿澳元 0%(5.45%) 30(NC1)

2015.02 AT&T 26.19亿美元 4.6% 30(NC2)

2015.02 瑞士信贷伦敦分行 4.00亿美元 0%(4.30%) 30

2015.02 瑞士信贷伦敦分行 0.60亿澳元 0%(5.30%) 30(NC1)

2015.02 高盛 6.41亿美元 0%(4.50%) 30(NC1)

2015.02 摩根大通 2.15亿美元 0%(4.15%) 30(NC5)

2015.02 台北富邦银行 1.00亿美元 0%(4.12%) 30

2015.01 法国兴业银行 0.45亿澳元 0%(4.92%) 20(NC1)

0.55亿澳元 0%(5.00%) 30(NC1)

2015.01 孟山都 3.65亿美元 4.3% 30(NC2)

2015.01 渣打银行(香港) 5.00亿美元 0%(4.35%) 30(NC1)

2015.01 中国信托银行 2.57亿美元 0%(4.12%) 30(NC2)

2015.01 HSBC Bank Plc 2.20亿美元 0%(4.00%) 30(NC1)

2015.01 骏懋银行 3.15亿美元 0%(4.35%) 30(NC5)

2015.01 HKT CAPITAL 3.00亿美元 0%(4.60%) 15(NC5)

2015.01 瑞士银行伦敦分行 1.00亿美元 0%(4.20%) 30(NC1)

2014年

2014.12 RBC伦敦分行 1.70亿美元 0%(4.10%) 30

2014.12 渣打国际商银 2.00亿美元 4.5% 10

2014.12 Nomura International 1.55亿美元 0%(4.83%) 30(NC1)

Funding Pte.

2.20亿美元 0%(4.80%) 30(NC3)

2014.12 法国CIC 1.50亿美元 0%(4.55%) 30(NC1)

(Credit Industriel et Commercial)

2014.12 摩根士丹利 0.65亿美元 0%(4.50%) 30

2014.12 法国Natixis 2.95亿美元 0%(4.67%) 30(NC5)

2014.12 彰化银行 1.40亿美元 0%(4.24%) 20(NC2)

1.00亿美元 0%(4.20%) 20(NC3)

2.60亿美元 0%(4.15%) 20(NC5)

2014.12 台湾银行 4.40亿美元 0%(4.30%) 30

2014.11 马来亚银行(MBB) 5.00亿美元 0%(4.57%) 30(NC5)

2014.11 荷兰水利银行(NWB) 2.50亿美元 0%(4.20%) 30(NC7)

2014.11 第一银行 1.40亿美元 0%(4.10%) 20(NC2)

1.60亿美元 0%(4.07%) 20(NC5)

2014.11 中国信托银行 0.30亿美元 0%(4.16%) 22

7.13亿美元 0%(4.50%) 30

2014.11 台湾银行 1.00亿美元 0%(4.00%) 20

4.80亿美元 0%(4.30%) 30

2014.11 RBI 0.75亿美元 0%(5.00%) 30

(Raiffeisen Bank International)

2014.11 兆丰国际商银 0.90亿美元 0%(4.00%) 20

兆丰国际商银 0.30亿美元 0%(4.00%) 20

兆丰国际商银 1.30亿美元 0%(4.00%) 20

兆丰国际商银 1.75亿美元 0%(4.35%) 30

兆丰国际商银 0.75亿美元 0%(4.20%) 30

2014.11 AT&T 12.95亿美元 4.7% 30(NC2)

2014.11 F-臻鼎 ECB 3.00亿美元 0% 5

2014.11 瑞士信贷伦敦分行 5.10亿美元 0%(4.60%) 30(NC1)

2014.10 骏懋银行 3.00亿美元 0%(4.72%) 30(NC10)

2014.10 Nomura International 4.08亿美元 0%(5.00%) 30(NC1)

Funding Pte.

2014.10 东方汇理银行 1.00亿美元 4.2% 20(NC1)

2014.10 法国巴黎银行 6.00亿南非币 8.9% 7

2014.10 中国信托银行 2.90亿美元 4.1% 20

2014.10 国泰世华银行 6.60亿美元 5.1% 无到期日(NC12)

3.30亿美元 4.0% 15

2014.10 德意志银行新加坡分行 1.70亿澳元 0%(6.52%) 30(NC1)

2014.10 摩根大通 7.14亿美元 0%(4.75%) 30(NC5)

0.81亿美元 4.1% 20(NC5)

2014.10 骏懋银行 2.50亿美元 0%(4.75%) 30(NC10)

2014.09 法国巴黎银行 3.00亿美元 0%(4.57%) 30

2014.09 大华银行 3.53亿美元 0%(4.53%) 30(NC5)

2014.09 星展银行 2.30亿美元 0%(4.45%) 30(NC1)

2014.09 UBS伦敦分行 7.50亿美元 0%(4.66%) 30(NC1)

2014.09 Verizon 8.70亿美元 4.8% 30(NC1)

2014.09 渣打银行(香港) 2.00亿美元 0%(4.60%) 30(NC1)

2014.09 瑞士信贷银行伦敦分行 4.00亿美元 4.0% 20(NC1)

2014.09 巴克莱 6.00亿美元 0%(4.70%) 30(NC1)

2014.09 美商花旗集团 6.00亿美元 0%(4.88%) 30(NC1)

2014.09 高盛集团 9.74亿美元 0%(4.96%) 30(NC1)

2014.08 法国兴业银行 6.05亿美元 0%(4.73%) 30(NC1)

2014.08 德意志新加坡分行 4.15亿美元 0%(4.87%) 30(NC1)

2014.08 玉山银行 3.00亿美元 0%(4.50%) 20

2014.08 摩根士丹利 9.50亿美元 4.7% 30(NC1)

2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20(NC1)

1.35亿美元 0%(4.50%) 20(NC1)

2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0%(4.95%) 30(NC1)

2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0%(4.90%) 30(NC1)

2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0%(4.5%) 20(NC1)

2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20(NC1)

2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2

注：1. *表新增发行

2. 主要资料来源：台湾柜台买卖中心(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐