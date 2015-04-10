中国票据市场：转贴利率跌势扩大，资金成本降幅稍缓机构获利空间受限

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透上海4月10日 - 中国票据市场本周转贴利率降幅有所扩大，追随资金价格跌势；由于对流动性的预期转暖，市场机构纷纷调低报价，不过机构中长期资金成本降幅不及票据利率的下滑速度，反而令获利空间进一步受限。
交易员指出，季度初银行的规模普遍比较宽裕，但由于票据利率跌幅较明显，实际交投也并不算非常活跃，一些机构不急于收票，待市场走势趋稳后再出手。
“(票据利率)下的是蛮明显的，主要还是大家(对资金面)的预期，中介也都先把价格降下来了，现在回购(年息)4.9-5%，转贴也差不了几个点，也在5%以下了，”上海一银行交易员表示。
银行间市场周五资金面依旧十分宽裕，回购利率全线走低。七天期回购利率开盘价在昨日下破3%后进一步下行，加权利率亦跟随降逾10个基点(bp)，并创下去年4月22日以来近一年的最低水平。
上述交易员谈到，随着流动性的进一步转好，之前短期及长期资金利率倒挂的现象也基本恢复正常，但银行长期资金成本降幅还不算明显，“我们(六个月左右的资金成本)也就下了10个(基)点，票据下的更多。”
他并认为，下周新一轮IPO将密集申购，届时资金利率下行的步伐可能受到抑制，票据利率连续下滑的动力恐也有限。
下周沪深证交所将有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日（下周二至周四），其中14日共有15家新股网上申购。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.1720/5.0755 5.1944/5.1037 5.2504/5.1932
上周五 5.2527/5.1595 5.2664/5.1780 5.3504/5.2695
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变动 -8.07bp/-8.40bp -7.20bp/-7.43bp -10.00bp/-7.63bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.1240%，上周五为5.1889%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有