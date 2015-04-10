中国票据市场：转贴利率跌势扩大，资金成本降幅稍缓机构获利空间受限

路透上海4月10日 - 中国票据市场本周转贴利率降幅有所扩大，追随资金价格跌势；由于对流动性的预期转暖，市场机构纷纷调低报价，不过机构中长期资金成本降幅不及票据利率的下滑速度，反而令获利空间进一步受限。

交易员指出，季度初银行的规模普遍比较宽裕，但由于票据利率跌幅较明显，实际交投也并不算非常活跃，一些机构不急于收票，待市场走势趋稳后再出手。

“(票据利率)下的是蛮明显的，主要还是大家(对资金面)的预期，中介也都先把价格降下来了，现在回购(年息)4.9-5%，转贴也差不了几个点，也在5%以下了，”上海一银行交易员表示。

银行间市场周五资金面依旧十分宽裕，回购利率全线走低。七天期回购利率开盘价在昨日下破3%后进一步下行，加权利率亦跟随降逾10个基点(bp)，并创下去年4月22日以来近一年的最低水平。

上述交易员谈到，随着流动性的进一步转好，之前短期及长期资金利率倒挂的现象也基本恢复正常，但银行长期资金成本降幅还不算明显，“我们(六个月左右的资金成本)也就下了10个(基)点，票据下的更多。”

他并认为，下周新一轮IPO将密集申购，届时资金利率下行的步伐可能受到抑制，票据利率连续下滑的动力恐也有限。

下周沪深证交所将有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日（下周二至周四），其中14日共有15家新股网上申购。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.1720/5.0755 5.1944/5.1037 5.2504/5.1932

上周五 5.2527/5.1595 5.2664/5.1780 5.3504/5.2695

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变动 -8.07bp/-8.40bp -7.20bp/-7.43bp -10.00bp/-7.63bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.1240%，上周五为5.1889%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。