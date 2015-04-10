路透专访：日本生命保险寻找收购目标，资产管理公司也在考虑范围

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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“美国有许多独具特色的资产管理公司，规模小但很特别。我们考虑的是这类公司，”他表示，“我不认为我们会有机会收购大公司。”
日本生命保险在上月宣布的三年业务计划中表示，未来十年可能斥资最多1.5万亿日圆(124亿美元)，在本土和海外进行投资与并购，希望在10年间将国内保险业务以外的获利，提升为原本的10倍。
与其他日本竞争对手相较，日本生命保险对于海外的拓展一直相当谨慎，对海外保险业者的投资局限于持有少数股权。但Tsutsui表示，该公司将收购多数股权，视目标而定。
“未来三年，我们将进入一个截然不同的阶段。”
他也表示，日本生命保险也可能在始自4月1日的当前财年，增加对外国债券的投资。该公司投资组合规模约为60万亿日圆。
“我们正试着将侧重日本政府公债的投资组合，转换为不那么仰赖日债。”(完)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。