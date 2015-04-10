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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 14:46 BJT

路透调查：澳元和新西兰元料走低，因两国与美国利率走势迥异

* 一年后澳元兑美元料跌至0.73，3月调查预估为0.74

* 一年后新西兰元兑美元料报0.70，与3月调查预期持平

路透悉尼4月10日 - 分析师再度调低了对澳元的预估，以反映对利率水平下降的预期。目前全球多数央行都在放松货币政策，来支撑疲弱的经济并抵御通货紧缩。

接受路透调查的50位分析师预测，一年之后澳元兑美元 将小跌至0.7300。3月调查时的预期为0.7400。

澳元上周触及六年低位0.7534，而且仍显脆弱态势，因市场预期澳洲央行会推出更多宽松措施。

澳洲央行2月降息至纪录低位2.25%，而且市场已经完全消化了该央行会在6月之前再次降息的预期。

与此相反的是，美国市场则在押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在年内开始升息。此预期料将帮助推升美元。

分析师预估中值显示，一个月后澳元兑美元料报0.7600，三个月后位于0.7500，半年后报0.7400。与以往的调查一样，分析师的预测分歧较大，对一年后澳元兑美元汇价的预测最低为0.6500美元，最高为0.8400。

另一项对43位分析师的调查显示，预期新西兰元兑美元 一个月后报0.7400，三个月后为0.7300，半年后位于0.7170，一年后料报0.7000。这与此前的预测结果基本一致。

分析师对新西兰元汇价的预测差别也很大，对新西兰元兑美元一年后汇价的预估最低为0.6000，最高为0.8000。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
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