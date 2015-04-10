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市场报道 | 2015年 4月 10日 星期五 14:41 BJT

《汇市简讯》英镑/美元陷在1.4740下方，该水准现在成为阻力位

0628 GMT

* 英镑/美元收在1.4740下方，进一步下看3月19日低点1.4689

* 之后的目标是3月18日触及的多年低点1.4635

* 寻求在1.4805再次建立空仓

* 1.4740现在成为阻力位，1.4724是迄今为止的反弹高点

* 技术图(link.reuters.com/reh54w)

(编译 高琦 审校 王颖)
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