《汇市简讯》英镑/美元陷在1.4740下方，该水准现在成为阻力位

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
0628 GMT
* 英镑/美元收在1.4740下方，进一步下看3月19日低点1.4689
* 之后的目标是3月18日触及的多年低点1.4635
* 寻求在1.4805再次建立空仓
* 1.4740现在成为阻力位，1.4724是迄今为止的反弹高点
* 技术图(link.reuters.com/reh54w)
(编译 高琦 审校 王颖)
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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