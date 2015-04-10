《综述》中国B股遭热钱突袭全线涨停，价值重估及B转A预期成兴奋点

* 沪深B股全线涨停，直接推动力来自价值重估

* 部分公司B转A计划，刺激市场更多预期

* 热钱转场，B股短期仍会强势

作者 林琦

路透上海4月10日 - 气势如虹的中国A股正在不断向外辐射能量，轮番带动起关联市场的价值重估。挖掘价值重估红利的热线近期先是涌向了港股，周五又冲进B股市场，沪深B股当天全线涨停。

近几年来一直被边缘化的B股市场，今天突然火了，除了估值较低的利好被市场重新注意到外，新成B 爆出筹划发行A股吸收合并B股，这亦令投资者找到不错的兴奋剂。业内人士指出，短期内B股市场或会成为国内热钱的另一去向，不会那么快降温。

“大盘到这个位置，创业板估值这么高，一些投资者希望能找到一些低估值的替代物，港股是一个，B股也可以算一个。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

银河证券投资顾问吴俊亦表示，A股B股的标的相同，A股估值修复已经完成，B股价值洼地优势明显，在流动性充裕的情况下，资金自然寻找具有估值优势的投资对象，这和前期资金南下热炒港股的原因相同。

今年来，沪综指 累计上涨逾24%，深圳创业板综合指数 近期频创历史新高，今年以来已累计上涨约八成，创业板平均市盈率高达94倍。

上证B指收报346.872点，创下2008年1月以来的新高；深圳B股指数 亦大涨6.717%。以昨日收盘计，沪市和深市的A股与B股比价均值为2.78倍和2.28倍，这也意味着同一家公司，只是因为A股和B股不同，其价格差距高达一倍多。

受大陆南下资金推动，恒生国企指数 自周三恢复交易后，连续两天大涨，周五涨势放缓，至目前三天内累计上涨逾9%。

**估值洼地＋B转A预期**

杉杉金融股权投资总经理吴侃指出，“投资者意识到B股和港股一样，也是价值洼地，对应A股也很便宜。”

中银国际证券策略分析师周荣华则列举了B股大涨的三个原因，一个B股整体折价，第二流动性泛滥，在A股的估值呈现泡沫化以后，资金开始积极的寻找估值洼地，港股和B股都属于估值洼地，第三个此前万科B等起到了示范作用，令投资者有了B股解决历史遗留问题的预期。

此前，万科 、中集 等多家深市A+B股公司，通过B转H并在香港上市，解决了其B股历史遗留问题。而沪市的东电B，则是通过其母公司借壳上市并发行A股吸引原有的B股，拉开沪市B转A的序幕。

新城B近期持续停牌，以筹划与解决公司B股事项相关的重大资产重组，具体方式一直没有宣布。不过周三新城B称，其控股股东新城控股 表示，将按照“新城控股发行A股股票换股吸收合并新城B股”方式，解决其B股问题。

北京一券商分析师指出，新城B要透过吸收合并实现B转A，这将引发大家更多联想，B股问题未来解决有望。

“B股这个问题的解决就是早晚，方向肯定是确定的，不是转H股就是转A股，转什么都行，转A股溢价更大。”他说。

阳晨B 亦已持续停牌。阳晨B周五公告指出，公司正在筹划重大资产重组，涉及B股改革，并可能属于重大无先例事项。有业内人士猜测，近期上海国资国企改革动较为频繁，或会将B股作为国企改革的一个突破口。（完）