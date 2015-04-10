更新版 1-台湾央行：两年期定存单加权平均得标利率0.755%符合预期，连五次走低

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
(新增标售高标利率及交易员说法)
路透台北4月10日 - 台湾央行周五宣布，今日标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.755%。该结果符合市场预期，较3月标售的同天期存单0.778%走低2.3个基点，为连续第五期走低。
此外，两位货币市场资金调度人士对路透表示，此次标售的高标落在0.762%，亦较前次高标0.787%下滑。
交易员指出，此次得标利率靠向市场预估区间低位，显示近期银行间资金仍旧偏多，且央行希望银行长短天期资金皆要有所配置，而发行金额维持在200亿台币不变，在银行分食下很容易就拉低标售利率。
“每家都拿一些，利率就略靠近区间下缘。”一位大型公股银行资调人士说。
路透周四访问五家金融机构，预计两年期定存单加权平均得标利率中值估在0.75-0.77%。预估大区间则落在0.75-0.78%。
央行表示，此次投标总金额为848.10亿台币，投标倍数为4.24倍，高于上期同年期存单标售时的4.06倍。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，2014年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币。
以下为2013-2015年及本次两年存单标售结果一览表：
标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2015年 4月10日 0.755 200 1.875%
2015年 3月13日 0.778 200 1.875%
2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完)
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