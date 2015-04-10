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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 20:47 BJT

表格：加拿大3月就业人口增加28,700人，失业率维持于6.8%不变

路透4月10日 - 加拿大统计局周五公布数据显示，3月就业人口增加28,700人，高于预期，因兼职与公共部门就业人口大增。

3月失业率维持在6.8%不变。

2015年3月 2015年2月

就业人口变动 +28,700 -1,000

　　全职就业 　　 -28,200 +34,000

兼职就业 +56,800 -34,900

失业率　　　　 　　6.8% 6.6%

就业参与率 　　 65.9% 65.8%

路透调查分析师原预估，3月加拿大就业岗位料维持不变，失业率也继续维持于6.8%。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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