表格：加拿大3月就业人口增加28,700人，失业率维持于6.8%不变

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月10日 - 加拿大统计局周五公布数据显示，3月就业人口增加28,700人，高于预期，因兼职与公共部门就业人口大增。
3月失业率维持在6.8%不变。
2015年3月 2015年2月
就业人口变动 +28,700 -1,000
全职就业 -28,200 +34,000
兼职就业 +56,800 -34,900
失业率 6.8% 6.6%
就业参与率 65.9% 65.8%
路透调查分析师原预估，3月加拿大就业岗位料维持不变，失业率也继续维持于6.8%。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。