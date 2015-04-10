欧洲已公布经济指标--2015/4/10

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 +0.6 f +0.5 f +3.0 f 德国 第四季 +0.7 r +0.1 f +1.6 r 法国 第四季 +0.1 r +0.3 f -- 意大利 第四季 持平 r -0.1 f -0.5 r 消费者物价指数(CPI) 英国 2月 +0.3 -0.9 持平 德国 3月 +0.5 p +0.9 f +0.3 p 法国(HICP) 2月 +0.7 +0.1 f -0.3 意大利(HICP) 3月 +2.0 p +0.3 f +0.1 p 生产者物价指数(PPI) 英国 2月 +0.2 -0.4 r -1.8 德国 2月 +0.1 -0.6 -2.1 法国 1月 -0.9 -0.9 -- 意大利 1月 -1.1 -0.7 r -2.9 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 11-1月 5.7 5.7 德国 3月 6.4 @ 6.5 @ 法国 第四季 10.4 p 10.3 r 意大利 1月 12.6 @ 12.7 @ r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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