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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 14:53 BJT

台湾股市：收涨令周线小幅收扬，短线暂在月线附近震荡

路透台北4月10日 - 台湾股市周五微幅收涨，周线小幅收高17点。分析师指出，近期台股买盘稍有不如预期，半导体类股表现较为弱势，且涨多个股也遭逢卖压，盘面仰赖陆股强劲带动相关内需消费类股表现较有支撑，短线暂在月线9,613点附近震荡。

台湾加权股价指数 收涨0.52%，报9,617.70点；今日成交初值 为915.78亿台币，上交易日修正后为1,008.61亿。

台新投顾分析师黄文清表示，短线台股维持区间震荡格局，指数大致在9,500-9,800点间震荡，至于下周三台指期结算，目前尚未看到特别多空方向，外资在台指期操作仍是忽多忽空，下周暂随国际盘势区间盘整。

〞现在主要是看月线能否站稳。〞他说。

他并指出，短线市场追价意愿并不强，下周关注台积电 周四召开投资人说明会对第二季展望释出进一步方向，并留意台指期周三结算的干扰因素。

亚洲股市今日涨多跌少，本地时间1426，MSCI亚太明晟指数除日本 扬升0.49%，中国上证综合指数 大涨2.04%，韩股 涨幅也达1.4%；港股 延续上日涨势续扬0.46%，日股 则小跌0.15%。(完)
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