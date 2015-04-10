《路透晚报》--4月10日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数15年来首破20,000点，周线涨2.4%

日本日经指数周五突破心理关口20,000点，为15年以来首次，周线上涨2.4%，受有关企业业绩将表现强劲的预期提振。日经指数盘中最高涨至20,006点，终场收跌0.2%，至19,907.63点。

--中国股市：沪综指收涨1.9%再创逾七年新高，B股全线大涨提振市场人气

中国股市沪综指收涨1.9%，再创逾七年新高。分析师指出，今天大盘延续此前涨势，继近两日港股持续上扬后，B股比价效应凸显，资金大举进场推升B股指数飙升逾9%，亦创七年多来新高。目前，A股累计涨幅明显过大，需要消化获利盘压力，料短期指数将以震荡走势为主。沪综指收报4,034.31点，涨76.78点或1.94%，此前收盘高点为2008年3月12日的4,070.12点，该指数本周累计上涨4.41%；上证B指报收346.87点，涨9.06%，此前收盘高点为2008年1月18日的354.50点。

--香港股市：恒指上涨1.2%收于七年高点，寄望大量资金涌入

香港股市收于七年高点，录得逾三年来最大单周涨幅，港交所预期为因应大量资本的流入，港股通额度可能会上调30%以上。恒生指数涨1.2%，报27,272.39点，本周累计上涨7.9%。恒生国企指数上涨1.7%至13,987.53点，本周上涨10.5%。周五内地投资人南下买港股的港股通每日105亿元人民币额度用了约一半，周三和周四都是全额用尽。

--汇市：美元反弹，有望实现一个月来首次周线上涨

美元有望录得一个月来首次周线上涨，因初请失业金数据缓解了对美国就业市场的担忧，市场注意力回到对美联储今年升息机率的关注上。美元指数在欧洲早盘上涨近0.5%，至三周高位99.318，受美国和欧元区公债收益率走势背离所支撑。美元兑欧元升0.5%至1.0607，亦为3月19日以来最高。本周欧元累计跌逾3%。澳元本周兑欧元和美元均上涨，部分原因是澳洲央行周二没有减息，导致市场出现轧空行情。

--欧元债市：德债收益率接近纪录低位，QE利好压过美国数据及希腊因素

德国公债收益率(殖利率)接近纪录低位，希腊偿付债款及美国公布较强就业数据后，高风险资产买气回暖，但欧洲央行买债计划协助支撑德债。德国10年期公债收益率小涨至0.168%。八年期德国公债收益率小幅走高，周四曾短暂跌为负值。

--国际油市：布兰特原油期货接近57美元，周线有望收涨

布兰特原油期货价格微涨，强劲的德国经济数据提升了原油需求前景，且伊朗将迅速恢复供应的担忧缓解。0833GMT，布兰特原油期货微涨0.12%，至每桶56.64美元，美国原油期货跌0.94%，至50.32美元。

--全球金市：金价微幅脱离一周低点，美国升息押注推高美元

金价微幅脱离近一周低点，料中止连续三周的涨势；尽管近期经济数据疲软，但美国今年或将升息的预期重现，令金价承压。0837GMT时，现货金约报每盎司1,203.60美元，周四曾低见1,192.30。美国6月期金涨0.78%，报每盎司1,202.9美元。

--金属期市：LME期铜上涨，但周线料只小幅收高

伦敦期铜攀升，但中国季节性需求回暖情况疲软，铜价涨势并不给力，周线料只小幅收高。期铅则有望周线收涨5.5%，为2013年5月以来最大周度涨幅，因全球供应减少。0857GMT时，伦铜上涨0.98%，报每吨6,054美元。