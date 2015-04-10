《路透晚报》--4月10日日间新闻摘要（国际版）

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数15年来首破20,000点，周线涨2.4%
日本日经指数周五突破心理关口20,000点，为15年以来首次，周线上涨2.4%，受有关企业业绩将表现强劲的预期提振。日经指数盘中最高涨至20,006点，终场收跌0.2%，至19,907.63点。
--中国股市：沪综指收涨1.9%再创逾七年新高，B股全线大涨提振市场人气
中国股市沪综指收涨1.9%，再创逾七年新高。分析师指出，今天大盘延续此前涨势，继近两日港股持续上扬后，B股比价效应凸显，资金大举进场推升B股指数飙升逾9%，亦创七年多来新高。目前，A股累计涨幅明显过大，需要消化获利盘压力，料短期指数将以震荡走势为主。沪综指收报4,034.31点，涨76.78点或1.94%，此前收盘高点为2008年3月12日的4,070.12点，该指数本周累计上涨4.41%；上证B指报收346.87点，涨9.06%，此前收盘高点为2008年1月18日的354.50点。
--香港股市：恒指上涨1.2%收于七年高点，寄望大量资金涌入
香港股市收于七年高点，录得逾三年来最大单周涨幅，港交所预期为因应大量资本的流入，港股通额度可能会上调30%以上。恒生指数涨1.2%，报27,272.39点，本周累计上涨7.9%。恒生国企指数上涨1.7%至13,987.53点，本周上涨10.5%。周五内地投资人南下买港股的港股通每日105亿元人民币额度用了约一半，周三和周四都是全额用尽。
--汇市：美元反弹，有望实现一个月来首次周线上涨
美元有望录得一个月来首次周线上涨，因初请失业金数据缓解了对美国就业市场的担忧，市场注意力回到对美联储今年升息机率的关注上。美元指数在欧洲早盘上涨近0.5%，至三周高位99.318，受美国和欧元区公债收益率走势背离所支撑。美元兑欧元升0.5%至1.0607，亦为3月19日以来最高。本周欧元累计跌逾3%。澳元本周兑欧元和美元均上涨，部分原因是澳洲央行周二没有减息，导致市场出现轧空行情。
--欧元债市：德债收益率接近纪录低位，QE利好压过美国数据及希腊因素
德国公债收益率(殖利率)接近纪录低位，希腊偿付债款及美国公布较强就业数据后，高风险资产买气回暖，但欧洲央行买债计划协助支撑德债。德国10年期公债收益率小涨至0.168%。八年期德国公债收益率小幅走高，周四曾短暂跌为负值。
--国际油市：布兰特原油期货接近57美元，周线有望收涨
布兰特原油期货价格微涨，强劲的德国经济数据提升了原油需求前景，且伊朗将迅速恢复供应的担忧缓解。0833GMT，布兰特原油期货微涨0.12%，至每桶56.64美元，美国原油期货跌0.94%，至50.32美元。
--全球金市：金价微幅脱离一周低点，美国升息押注推高美元
金价微幅脱离近一周低点，料中止连续三周的涨势；尽管近期经济数据疲软，但美国今年或将升息的预期重现，令金价承压。0837GMT时，现货金约报每盎司1,203.60美元，周四曾低见1,192.30。美国6月期金涨0.78%，报每盎司1,202.9美元。
--金属期市：LME期铜上涨，但周线料只小幅收高
伦敦期铜攀升，但中国季节性需求回暖情况疲软，铜价涨势并不给力，周线料只小幅收高。期铅则有望周线收涨5.5%，为2013年5月以来最大周度涨幅，因全球供应减少。0857GMT时，伦铜上涨0.98%，报每吨6,054美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 白云 审校 蔡美珍)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有