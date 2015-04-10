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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 15:18 BJT

日本股市：日经指数15年来首破20,000点，周线涨2.4%

今年迄今表现最优异的制药类股 周五则领跌，跌幅达1.7%。

安斯泰来制药(Astellas) 挫跌2.6%。今年涨幅高达80%的卫材 周五重挫5.0%，该公司稍早表示，将在美国裁减约450名员工，约占人力的25%。

优衣库母公司迅销 上涨2.5%，此前公司调高8月止财年的获利预估。

良品计画(Ryohin Keikaku) 股价大涨11.7%，此前该公司预估2月止财年的获利将劲增。

从历史标准看来，零售类股及一些食品企业等内需类股的估值偏高。

但部份市场人士表示，鉴于日本可望脱离通缩，意味着即便实质经济未见成长，企业营收仍可能增加，因此这些个股的价格未必说得上偏贵。

东证股价指数 跌0.3%报1,589.54点，JPX-日经400指数 下滑0.4%至14,456.65点。(完) (编译 刘秀红/陈宗琦/龚芳; 审校 白云/李婷仪)
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