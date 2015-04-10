中国金融：银监会修订规章减少和下放行政审批事项，落实简政放权

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透北京4月10日 - 为落实简政放权减少行政审批，中国银监会周五就修订行政许可规章公开征求意见，拟对全国性银行金融机构，在银监会层面，仅保留涉及一级分行和分行级专营机构重大事项等审批内容，其余均下放给派出机构。
银监会网站刊登新闻稿称，此次修订和起草的五部行政许可规章，将银监会前期已取得的简政放权和监管架构改革成果通过法律程序予以总结和落实。
对于全国性银行业金融机构法人层面的行政许可事项，包括一级分行及分行级专营机构筹建、境外机构设立、重大股权变更、相关重大投资事项、跨境投资并购，以及总行层面的董事长、行长、董事以及其他高管的任职资格和新增业务品种等由银监会负责审批，其余事项拟下放给银监局。
征求意见稿并称，地方性银行业金融机构的行政审批，在银监会层级计划仅保留一项，即城市商业银行、农村中小金融机构、信托公司、非银行金融机构等的新设筹建、重组改制和终止事项；其余事项，包括修改章程、更名、董事和高管任职资格、业务范围调整等均下放给银监局。
此次征求意见的五部规章分别是《中资商业银行行政许可事项实施办法》、《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》、《外资银行行政许可事项实施办法》和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，并起草了《信托公司行政许可事项实施办法》。
此前，银监会进行了自身监管框架调整；调整后，银监会内设22个部门中，监管部门由11个增加到17个，占部门总数的77.3%；差异化、专业化监管体系更加完善，部门之间的职责边界更加清晰。
除了权力下放，银监会介绍，此次拟取消的审批事项包括，中资商业银行、农村商业银行开办合格境外机构投资者境内证券投资托管业务审批；政策性银行、商业银行、金融资产管理公司高级管理人员在同一机构内部平级调岗转任任职资格审批等；此外，取消对经营型支行行长的任职资格核准。
另外，银监会指出，在今年初，银监会新成立信托监督管理部基础上，为确保信托监管工作特别是准入工作顺利开展，此次还单独制定《信托公司行政许可事项实施办法》，适应信托业监管和发展的需要。
此前银监会的机构改革中，设立城市商业银行监管部，专司对城市商业银行、城市信用社和民营银行的监管职责；此外，设立信托监督管理部，专司对信托业金融机构的监管职责。（完）
欲浏览原文，请点击银监会网站 www.cbrc.gov.cn/index.html (发稿 李贺；审校 黄凯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有