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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 15:37 BJT

全球金市：金价接近一周低点，美国升息押注推高美元

美国6月期金 亦大体持平，报每盎司1,193.90美元。

“随着实际升息时间点的日益临近，市场的预期也在发生着迅速的变化，”香港永丰金融集团研究部主管涂国彬称。他预计美联储会选择在6月升息。

美国上周初请失业金人数增幅低于预期，四周均值触及2000年以来最低，说明3月就业增长突然放缓可能是个小插曲。

在市场预期美国将升息时，投资者往往会规避黄金投资。

黄金矿业服务公司(GFMS)分析师告诉路透，金价今年可能跌至五年低点1,100美元，延续此前两年跌势，随后受亚洲需求复苏推动在2016年反弹。

全球最大及第二黄金消费国印度和中国今年以来的经济表现不济，尤其是中国的反腐举措对中国黄金投资者的热情有所打压。

上海黄金交易所实物黄金周五较全球现货指标价位每盎司仅微幅升水1-2美元。

印度黄金需求有可能连续第二年下降，因数百万印度农民遭遇反常天气影响，而且大宗商品价格下滑也抑制了买盘。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1194.10 -0.36 -0.03

现货银 16.27 0.16 +0.99

现货铂金 1159.00 4.50 +0.39

现货钯金 761.75 1.77 +0.23

COMEX期金 1193.90 0.30 +0.03

COMEX期银 16.25 0.07 +0.46

汇率

欧元/美元 1.0668

美元指数 120.45

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 龚芳/高琦)
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