欧股业绩：家乐福第一季度销售额增长，受拉丁美洲和法国销售所提振

这家排名仅次于沃尔玛的全球第二大零售商称，剔除燃料和日历效应后，拉丁美洲同店销售在今年前三个月上升12.5%，其中巴西上升8.4%。

Sivignon证实，集团仍准备在第二季度末将巴西业务上市，但补充说：“目前的市场状况很显然不适合。”

巴西亿万富豪Abilio Diniz的投资机构Peninsula Participacoes周四表示，他们已将其在家乐福的持股份额由2.4%提升至5.07%，成为第四大股东，仅次于法国的Moulin家族，亿万富豪Bernard Arnault及私募股权投资公司colony capital。

家乐福表示，中国贸易形势仍然表现疲软，消费放缓的同时政府行动打击奢侈品消费，同店销售较去年同期下降14%。

公司的同店销售数据，是以固定汇率计算那些营业至少超过12个月的门店营业额，但排除了暂时休业的因素。自发性(organic)增长数据则是以固定汇率计算同店销售及过去12个月净开张门店营业额，包含暂时休业的因素。(完) (编译 汪红英/秦德兴; 审校 龚芳/张明钧)