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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 15:52 BJT

菲律宾个股：Nickel Asia将收购两家小矿商股权，以扩大手中资源

Nickel Asia表示，这项交易是推动业务成长的重大里程碑。Nickel Asia目前在菲律宾运营四座镍矿，并持有菲国仅有两家镍矿加工厂的部分股权。

“尽管目前镍市正处于转折点，但鉴于全球对镍与其他矿产的需求将持续增长，未来展望无疑是光明的，”Nickel Asia市场与策略规划资深副总裁Martin Antonio Zamora在一份声明中表示。

2014年Nickel Asia对日本与中国客户的镍矿石出货量达创纪录的1,780万湿吨(WMT)，较2013年增长28%，并超越公司1,700万湿吨的目标。

在印尼禁止出口未经加工的金属矿产后，菲律宾在2014年成为中国镍生铁(NPI)制造商的最大供应商。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 李婷仪/孙茉莉)
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