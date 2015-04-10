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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 15:31 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨，但周线下跌4%

东京9月期胶 <0#2JRU:>收高1.2日圆，报每公斤196日圆，之前一日曾触及11周低点。

该合约本周下跌4%，因投资者担忧全球橡胶需求放缓，特别是中国需求。

券商的消息人士称，一些市场人士持有大量期胶的净多头仓位，令东京期胶市场严重承压，这也是导致东京期胶本周收低的原因之一。

“假期前的交投非常稀疏，而且疲弱基本面也未见改善。”东京一家券商管理人员称。

上海期交所主力9月期胶 下跌25元人民币，收报每吨12,350元。

新加坡SICOM近月5月期胶 最新报每公斤136.6美分，下滑1.6美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 秦德兴/高琦 审校 蔡美珍/孙茉莉)
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