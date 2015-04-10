台湾债市：五年券殖利率由升转跌，长券标售利率虽高但买气不错

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 大银行盘中买入五年券令殖利率收低
* 长券标售结果较预期高但买气显现
* 下周五年券区间料在0.98-1.03%
路透台北4月10日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周五由升转收跌。交易员表示，银行盘中买入五年公债，令短空即刻回补出场，殖利率压回收在日低；午间长券标售利率虽较预期高，但随后买气入场，气氛颇佳。
他们指出，美债殖利率上日收升，带动五年公债殖利率盘初随之走高，只不过大型老银行在盘中买盘入场回补持券，空头见之回补，殖利率收在今日最低位。
〞今天盘中遇到银行在收(五年券)，这期筹码又不多，但银行钱就是很多，不买这个要买什么?〞一位大型银行交易员说。
交易员表示，短率方面包括一年的国库券还有两年期定存单，标售利率仍然位于低位，这也令市场更为确认资金充裕，短期固定收益商品很受欢迎的市况。
央行稍早公布364天期国库券决标贴现率为0.495%，符合市场预估的0.50%附近。 另央行200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.755%，较3月标售的同天期存单0.778%走低2.3个基点，为连续第五期走低。
**长券标售利率高但结构好**
至于今日长券标售方面，央行稍早公布20年104/7期公债 得标利率为2.18%，高于市场预估，但足额标出。
〞虽然利率高了一点，但得标的比例很好。这期没什么交易商进来，因为上次被烫到了。〞一位交易员说。
交易员认为，本期财政部让300亿足额标出，利率虽稍高于市场预期，不过标完后反而吸引买盘进场。
开标之前104/7期 的发行前交易没有成交，但标售结果出炉之后，马上吸引买盘进场，今日收在2.1660%，成交2.5亿台币。
也有交易员认为，20年公债标售完后殖利率转向下，殖利率曲线尾端定住了，有利前端的多头操作。
〞20年稳了，就会有人想买五年。〞一位证券商交易员说。
交易员预估，下周五年债104/6期料回到区间内震荡，区间先看0.98-1.03%；10年券104/5期区间则先看1.50-1.55%，10年公债的成交量若难回温，不利交投。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -1.65 0.9915 0.9915-1.0285 163.0 10 104/5 -0.05 1.5300 1.5300-1.5400 1.5
本周全球重要经济事件和数据包括：
4月10日(五)：美国3月联邦预算；美国3月进出口物价；美国里奇蒙联储总裁拉克尔就经济前景发表讲话；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在一活动上讲话；英国2月工业生产、制造业生产；法国2月工业生产；澳洲2月房屋融资。
下周全球重要经济事件和数据包括：
4月13日(一)：中国3月进出口贸易数据、美国商务部部长普里茨克和能源部长莫尼兹访问中国、日本央行召开地区分行经理会议、日本央行总裁黑田东彦发表演讲；
4月14日(二)：德国3月趸售物价指数(WPI)、欧元区2月工业生产、美国3月PPI和零售销售、美国3月NFIB小企业信心指数、美国2月企业库存、韩国3月失业率；
4月15日(三)：中国国民经济运行情况新闻发布会，其中：一季度GDP、1-3月固定资产投资及3月社会销售品零售总额、工业增加值及房地产投资和销售月度报告；韩国3月贸易收支修正值、日本2月工业生产和产能利用率、德国3月CPI和HICP终值、欧元区2月贸易收支、美国纽约联储4月制造业指数、全美住宅建筑商协会(NAHB)4月房屋市场指数、美国2月整体资本净流动、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、欧洲央行管理委员会会议，会后公布利率决议、美联储发布经济状况褐皮书、美联储理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和美国财政部国际事务次长希茨出席第24届明斯基年会(至16日)、美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话；
4月16日(四)：美国3月房屋开工和建筑许可、美国费城联储4月制造业指数、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表讲话、美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济议题发表演讲、美国波士顿联储总裁罗森格伦出席活动；
4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国3月CPI、美国3月领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至19日)。
30 104/4 没有成交
20 104/2 没有成交
10 104/5 1.5300
5 104/6 0.9915
3 104/1 没有成交
2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有