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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 15:45 BJT

澳洲个股：澳洲铁矿石生产商Atlas将停止采矿，因铁矿石价格低迷

路透悉尼4月10日 - 澳洲铁矿石生产商Atlas Iron 周五称，由于铁矿石价格低迷，该公司将在本月逐步停止采矿。

Atlas说，在采矿暂停后，铁矿石出口也将很快停止。该公司预计今年的铁矿石产量为1,300万吨，其中绝大部分原定出口到中国。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)
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