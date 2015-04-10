路透专访：光调降CPI预估不会导致政策宽松--日本央行副总裁中曾宏

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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中曾宏还称，如果经济疲软破坏物价好转趋势，则日本央行在放松政策方面将不会迟疑。
油价下跌已导致通胀率回落至零，重燃市场预期，即日本央行最早将在4月下次利率会议上扩大刺激措施。
知情人士称，在下次利率会议上，日本央行将发布新的长期预估，可能会小幅下调对截止2016年3月财年的消费者通胀预估。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 艾茂林/孙茉莉)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。