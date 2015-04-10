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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 16:01 BJT

路透专访：光调降CPI预估不会导致政策宽松--日本央行副总裁中曾宏

中曾宏还称，如果经济疲软破坏物价好转趋势，则日本央行在放松政策方面将不会迟疑。

油价下跌已导致通胀率回落至零，重燃市场预期，即日本央行最早将在4月下次利率会议上扩大刺激措施。

知情人士称，在下次利率会议上，日本央行将发布新的长期预估，可能会小幅下调对截止2016年3月财年的消费者通胀预估。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 艾茂林/孙茉莉)
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