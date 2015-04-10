更新版 1-中港证券：财政司司长指提高沪港通额须与中央讨论，暂未有时间表

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
(新增政府官员评论及细节)
路透香港4月10日 - 香港交易及结算所（港交所） 行政总裁(CEO)李小加周五指，沪港通未来将会扩容，且额度增加幅度不止二、三成。正在上海出访的财政司司长曾俊华表示，提高额度需与中央讨论，现时未有时间表。
香港股市在复活节长假后走强，过去两日，南下资金购买港股的港股通 连续用尽每日105亿元人民币的额度。但周五在内地A、B股转强下，港股涨势收歛，恒生指数 收高1.2%，报27,272.39点；港股通额度用去略多于一半，即53.9亿元人民币。港股主板成交额由周四的2,915.28亿港元降至2,211.45亿港元，是本周三个交易日中最低，但仍是历来第三高。
资金持续流入股市，市场对港元需求大增，港元兑美元 触及7.75的强方兑换保证，香港金融管理局周五下午再向市场注资62亿港元平抑港元强势，连同周四晚注入的31亿港元，迄今共注入93亿港元。金管局对上一次注资已是去年8月5日以来首见。
对于大量资流入港股，曾俊华表示，相信资金来自多方面，包括过去几天复活节及清明节长假期累积的，南下资金亦有一些，所以加起来有这样的需求，这个增加是可以预期得到。
他同意当中有部份资来由沪港通所带动，但相信这部份是有限的。
被问到李小加表示假如沪港通额度上调，幅度可能不止两、三成。曾俊华表示，当局讨论额度方面，不是直接与上海，而是与中央共同讨论。
＂这个讨论需要一段时间，现在暂时未有时间表。（李）小加一向都是非常积极乐观的人，我希望他的愿望都可以成真。＂曾俊华说，但就没有评论上调幅度。
**吁投资者保持冷静**
李小加今早在港交所出席完仪式后对记者表示，最近这几天整个市场非常火爆，很多纪录屡次被打破，香港的股市进入了一个新的时代。
＂在这个时候，大家在兴奋的过程中，我也很希望大家能够冷静，这个时候不要焦急，不要慌。互港通是一座大桥，这个大桥会在这儿10年、20年，慢慢来，根据您自己的节奏来做好自己的投资，没有必要去赶。＂他说。
＂大家都挤到这个桥上去以后反而会出现践踏，会出现问题。＂他表示。
中资股备受热捧，周五在港首日挂牌的广发证券H股 收市报25.4港元，较招股价18.85港元高出34.7%。其A股 则收低0.87%，报30.61元人民币。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有