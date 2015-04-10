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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 17:03 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦4月10日 - 以下为KBC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：缓步走贬，不费吹灰之力即跌破双重顶颈线所在的1.0712关键支持位。我们曾预计汇价会守住，但却非如此。市场交投清淡，在收周线时应可确认是否失守。若证实跌破支撑，将开启最终重探波段低点1.0462的大门。惟有跌破1.0462，才会展开新一波跌势。

欧元/英镑：驱动因素有些平衡，我们因而认为今天或可守住0.7222支持位。英国大选在即，我们对英镑可能的进展更趋谨慎。我们倾向于逢高接近0.74时出脱。若掼破0.7222，将打开跌向波段低点的大门。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0604 1.0658 -0.51 -12.34 1.2097

美元/日圆 120.25 120.57 -0.27 +0.48 119.68

欧元/日圆 127.51 128.54 -0.80 -11.92 144.77

美元/瑞郎 0.9789 0.9773 +0.16 -1.53 0.9941

英镑/美元 1.4645 1.4712 -0.46 -5.96 1.5573

美元/加元 1.2601 1.2577 +0.19 +8.46 1.1618

澳元/美元 0.7676 0.7692 -0.21 -6.02 0.8168

新西兰元/美元 0.7541 0.7564 -0.30 -3.28 0.7797

欧元/瑞郎 1.0381 1.0417 -0.35 -13.68 1.2026

欧元/英镑 0.7240 0.7245 -0.07 -6.64 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3177 9.3462 -0.30 -1.60 9.4688

美元/挪威克朗 8.1396 8.1070 +0.40 +8.93 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 秦德兴; 审校 龚芳)
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