台湾货币市场：4月13日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月13日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期2,144.50亿台币。
--财103-7国库券到期，实际发行额200亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--央行发行两年期定期存单，金额200亿台币。
--财政部发行104-5期国库券，金额250亿台币，天期为364天期。
----------------------------------------------
**宽松因素：
--央行存单到期 3兆(万亿)7,841.3亿台币：
04/14 969.00亿台币
04/15 1,978.50亿台币
04/16 1,393.70亿台币
04/17 2,035.50亿台币
04/20 616.00亿台币
04/21 5,659.00亿台币
04/22 2,257.50亿台币
04/23 2,938.50亿台币
04/24 257.00亿台币
04/27 6,807.80亿台
币
04/28 1,872.50亿台币
04/29 4,675.50亿台
币
04/30 6,380.80亿台币
--公债还本付息47.39375亿台币。
4/21：89乙1期公债付息19.68125亿台币。
4/23：88乙1期公债付息21.15亿台币。
4/25：103甲7期公债付息6.5625亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--4/14：Nomura International Funding发行五年期6.75亿人民币国际债券。
--4/15：财政部发行104/7期公债，金额300亿台币，天期20年期。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注：*表新增或更新。(完)
(记者 詹静宜; 审校 高洁如)