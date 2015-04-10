台湾汇市：台币第三日收低，因国际美元强势

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 台币兑美元连跌三日，因国际美元走强 * 午后寿险汇出令实质价位触及31.20 * 下周一实质交易区间料在31.00-31.30 路透台北4月10日 - 台币兑美元 周五微幅收贬0.9分，连续第三日下跌。汇银人士表示 ，因国际美元走强，午后寿险业的美元买盘令实质价位触及31.20，使得本周以来对台币偏强的预期转趋保守 。 本周台币兑美元升值0.2%。汇银人士指出，台币兑美元周二虽一度升破31.0关卡，但后面三个交易日却始 终无法站上，短线压力带似已形成。下周还是要看国际美元以及外资的动向，若没有特别状况，实质价位应该 会在31.20上下盘整。 〞下午欧元往下掉，又有寿险汇出。〞一位本地银行交易员说。 虽然今日下午美元指数 触及三周高位，不过有交易员认为，在没有突破100.39前波高位前，还是看 区间震荡的格局。 至于外资动向方面，虽然近期在台股偏向卖超，不过资金并未汇出，而是转向债市短暂停泊。本周以来， 除周二有较明显汇入外，其余交易日也是多空两边均有操作，尚无新一波资金的涌入。 〞下周就看美元是否续强，不过出口商在31.200-31.250价位的卖盘不少。〞一公股银行交易主管说。 交易员认为，随着央行考量干预成本偏高，近期阻升台币的动作均不大来看，只要外资没有反向汇出，短 期台币兑美元基本上还是呈现盘稳走势。 今日台币主要交易区间在31.144-31.200，上日交易区间在31.100-31.162。交易员预估，下周一台币主要 实质交易暂看在31.000-31.300之间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点自小幅折价转价平；一个月美元/台币 远汇 尾盘报31.200/31.225，上日收在31.210。 台湾股市周五微幅收涨，周线小幅收高17点。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为买超 37.35亿台币，中止连续两日卖超合计78.36亿台币；上交易日为卖超12.45亿台币。 多数新兴亚洲货币周五走低，回吐本周部分涨幅，因为美国将于今年加息的预期提振美元走强。韩国韩元 兑美元 周五在本地市场几近收平，报1,092.7，本周韩元上涨了1%。 本/下周全球重要经济事件和数据包括： 4月10日(五)：美国3月联邦预算；美国3月进出口物价；美国里奇蒙联储总裁拉克尔就经济前景发表讲话 ；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在一活动上讲话；英国2月工业生産、制造业生産；法国2月工业生产 ；澳洲2月房屋融资。 4月13日(一)：中国3月进出口贸易数据、美国商务部部长普里茨克和能源部长莫尼兹访问中国、日本央行 召开地区分行经理会议、日本央行总裁黑田东彦发表演讲； 4月14日(二)：德国3月趸售物价指数(WPI)、欧元区2月工业生産、美国3月PPI和零售销售、美国3月NFIB 小企业信心指数、美国2月企业库存、韩国3月失业率； 4月15日(三)：中国国民经济运行情况新闻发布会，其中：一季度GDP、1-3月固定资産投资及3月社会销售 品零售总额、工业增加值和房地産投资和销售月度报告；韩国3月贸易收支修正值、日本2月工业生産和産能利 用率、德国3月CPI和HICP终值、欧元区2月贸易收支、美国纽约联储4月制造业指数、全美住宅建筑商协会(NAH B)4月房屋市场指数、美国2月整体资本净流动、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、欧洲央行管理委员会会议， 会后公布利率决议、美联储发布经济状况褐皮书、美联储理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和 美国财政部国际事务次长希茨出席第24届明斯基年会(至16日)、美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话； 4月16日(四)：美国3月房屋开工和建筑许可、美国费城联储4月制造业指数、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧 发表讲话、美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济议题发表演讲、美国波士顿联储总裁罗森格伦出席活动； 4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国3月CPI、美国3月 领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至 19日)。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.240 31.231 31.140-31.300 31.300 7.48 8.68 元太外汇经纪公司 31.238 31.230 31.140-31.300 31.300 3.69 3.09 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.015 -0.030/-0.015 美元/台币六个月期 -0.050/-0.025 -0.110/-0.080 (完)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有