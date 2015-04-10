台湾汇市：台币第三日收低，因国际美元强势

* 台币兑美元连跌三日，因国际美元走强 * 午后寿险汇出令实质价位触及31.20 * 下周一实质交易区间料在31.00-31.30 路透台北4月10日 - 台币兑美元 周五微幅收贬0.9分，连续第三日下跌。汇银人士表示 ，因国际美元走强，午后寿险业的美元买盘令实质价位触及31.20，使得本周以来对台币偏强的预期转趋保守 。 本周台币兑美元升值0.2%。汇银人士指出，台币兑美元周二虽一度升破31.0关卡，但后面三个交易日却始 终无法站上，短线压力带似已形成。下周还是要看国际美元以及外资的动向，若没有特别状况，实质价位应该 会在31.20上下盘整。 〞下午欧元往下掉，又有寿险汇出。〞一位本地银行交易员说。 虽然今日下午美元指数 触及三周高位，不过有交易员认为，在没有突破100.39前波高位前，还是看 区间震荡的格局。 至于外资动向方面，虽然近期在台股偏向卖超，不过资金并未汇出，而是转向债市短暂停泊。本周以来， 除周二有较明显汇入外，其余交易日也是多空两边均有操作，尚无新一波资金的涌入。 〞下周就看美元是否续强，不过出口商在31.200-31.250价位的卖盘不少。〞一公股银行交易主管说。 交易员认为，随着央行考量干预成本偏高，近期阻升台币的动作均不大来看，只要外资没有反向汇出，短 期台币兑美元基本上还是呈现盘稳走势。 今日台币主要交易区间在31.144-31.200，上日交易区间在31.100-31.162。交易员预估，下周一台币主要 实质交易暂看在31.000-31.300之间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点自小幅折价转价平；一个月美元/台币 远汇 尾盘报31.200/31.225，上日收在31.210。 台湾股市周五微幅收涨，周线小幅收高17点。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为买超 37.35亿台币，中止连续两日卖超合计78.36亿台币；上交易日为卖超12.45亿台币。 多数新兴亚洲货币周五走低，回吐本周部分涨幅，因为美国将于今年加息的预期提振美元走强。韩国韩元 兑美元 周五在本地市场几近收平，报1,092.7，本周韩元上涨了1%。 本/下周全球重要经济事件和数据包括： 4月10日(五)：美国3月联邦预算；美国3月进出口物价；美国里奇蒙联储总裁拉克尔就经济前景发表讲话 ；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在一活动上讲话；英国2月工业生産、制造业生産；法国2月工业生产 ；澳洲2月房屋融资。 4月13日(一)：中国3月进出口贸易数据、美国商务部部长普里茨克和能源部长莫尼兹访问中国、日本央行 召开地区分行经理会议、日本央行总裁黑田东彦发表演讲； 4月14日(二)：德国3月趸售物价指数(WPI)、欧元区2月工业生産、美国3月PPI和零售销售、美国3月NFIB 小企业信心指数、美国2月企业库存、韩国3月失业率； 4月15日(三)：中国国民经济运行情况新闻发布会，其中：一季度GDP、1-3月固定资産投资及3月社会销售 品零售总额、工业增加值和房地産投资和销售月度报告；韩国3月贸易收支修正值、日本2月工业生産和産能利 用率、德国3月CPI和HICP终值、欧元区2月贸易收支、美国纽约联储4月制造业指数、全美住宅建筑商协会(NAH B)4月房屋市场指数、美国2月整体资本净流动、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、欧洲央行管理委员会会议， 会后公布利率决议、美联储发布经济状况褐皮书、美联储理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和 美国财政部国际事务次长希茨出席第24届明斯基年会(至16日)、美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话； 4月16日(四)：美国3月房屋开工和建筑许可、美国费城联储4月制造业指数、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧 发表讲话、美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济议题发表演讲、美国波士顿联储总裁罗森格伦出席活动； 4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国3月CPI、美国3月 领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至 19日)。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.240 31.231 31.140-31.300 31.300 7.48 8.68 元太外汇经纪公司 31.238 31.230 31.140-31.300 31.300 3.69 3.09 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.015 -0.030/-0.015 美元/台币六个月期 -0.050/-0.025 -0.110/-0.080 (完)