欧元债市：德债收益率接近纪录低位，QE利好压过美国数据及希腊因素

希腊还为本国银行业者赢得额外的紧急贷款，但希腊政府能否在现金告罄之前，让质疑该国经济改革的债权人满意，目前仍不得而知。

欧元区伙伴给予希腊六个工作日的时间来完善拟议中的改革计划，在4月24日召开的欧元区财长会议将据此研究能否向希腊拨付更多资金。

“希腊周四的偿债举措令市场稍感宽慰，而且目前看来希腊将能够支付下周到期的国库券，”荷兰合作银行固定收益策略师Lyn Graham-Taylor称。“但市场仍在犹豫不定，因为未来半年至一年的行情仍扑朔迷离。”

德国10年期公债收益率(殖利率) 小涨至0.168%。周四触及纪录低位0.14%。八年期德国公债收益率小幅走高，周四曾短暂跌为负值。

“在八年期德国公债收益率跌为负值后，市场料将继续猜测10年期公债收益率也将测试零水准，因符合QE可购买资格的公债正在变少，且希腊疑虑仍挥之不去，”德国商业银行策略师在一份报告中称。

其他欧元区公债收益率持平或小幅下降。

希腊10年期公债收益率本周下降近3%。

投资者目前关注今日稍后标准普尔及DBRS将公布对法国和西班牙的评级评估结果。一些分析师预计，标普会将西班牙评级展望从“稳定”上调至“正面”。(完)

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