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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 16:33 BJT

《全球汇市》美元反弹，有望实现一个月来首次周线上涨

债券市场走势暗示，投资者认为澳洲央行下月降息的可能性接近75%，本周分析师的预期似乎变得更加偏于宽松。

“我们仍预期5月降息25个基点，目前认为澳洲央行还会再多降息两次，2016年底之前将把利率调低至1.5%的新低，”RBC Capital Markets旗下Australian and New Zealand FIC Strategy主管Su-Lin Ong表示。

“我们作出这一预期有三个层面的原因：重要的大宗商品价格/贸易条件进一步趋弱，资本支出前景疲软且企业信心低迷，以及澳元汇率有些僵固。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0621 1.0658 -0.35 -12.20 1.2097

美元/日圆 120.36 120.57 -0.17 +0.57 119.68

欧元/日圆 127.83 128.54 -0.55 -11.70 144.77

美元/瑞郎 0.9778 0.9773 +0.05 -1.64 0.9941

英镑/美元 1.4684 1.4712 -0.19 -5.71 1.5573

美元/加元 1.2614 1.2577 +0.29 +8.57 1.1618

澳元/美元 0.7678 0.7692 -0.18 -6.00 0.8168

新西兰元/美元 0.7544 0.7564 -0.26 -3.24 0.7797

欧元/瑞郎 1.0387 1.0417 -0.29 -13.63 1.2026

欧元/英镑 0.7231 0.7245 -0.19 -6.76 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3145 9.3462 -0.34 -1.63 9.4688

美元/挪威克朗 8.1230 8.1070 +0.20 +8.71 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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