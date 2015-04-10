《独家新闻》日本央行副总裁中曾宏警告市场勿押注扩大货币宽松

中曾宏此前在结束日本央行2006年量化宽松行动中起到关键作用，他对于央行料将如何结束QQE保持缄默，仅仅表示央行拥有可用工具，可以在必要时撤出宽松举措。

尽管中曾宏有关实现央行物价目标的信念看似坚定不移，但他对国外事件作出警告--特别是尚未结束的希腊危机--称这可能打断日本经济中累积起来的积极动能。

“存款持续从希腊银行取出，政府的财政看起来非常吃紧，”他说。

“如果希腊从欧元区退出，即使只是偶然事件，也会导致市场动荡，损害到日本经济。”中曾宏说。

上述担忧加上其他各种工作，令他在日本央行总部里几乎终日忙个不停。

这位讲话柔和的61岁老人承认了他广为人知的工作狂名声，坦承他无法想象在周末去干工作以外的任何事情。