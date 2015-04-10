《独家新闻》日本央行副总裁中曾宏警告市场勿押注扩大货币宽松

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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中曾宏此前在结束日本央行2006年量化宽松行动中起到关键作用，他对于央行料将如何结束QQE保持缄默，仅仅表示央行拥有可用工具，可以在必要时撤出宽松举措。
尽管中曾宏有关实现央行物价目标的信念看似坚定不移，但他对国外事件作出警告--特别是尚未结束的希腊危机--称这可能打断日本经济中累积起来的积极动能。
“存款持续从希腊银行取出，政府的财政看起来非常吃紧，”他说。
“如果希腊从欧元区退出，即使只是偶然事件，也会导致市场动荡，损害到日本经济。”中曾宏说。
上述担忧加上其他各种工作，令他在日本央行总部里几乎终日忙个不停。
这位讲话柔和的61岁老人承认了他广为人知的工作狂名声，坦承他无法想象在周末去干工作以外的任何事情。
“我没有特别的爱好，但如果日本摆脱了通胀，我将考虑找到一个爱好。”(完) (编译 张明钧/汪红英/陈宗琦/秦德兴; 审校 高琦)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。