《技术分析》中国股市沪综指进入狂热逼空阶段

作者 曾祥进

路透北京4月10日 - 中国股市沪综指本周超预期上涨。在轻松突破3,894点之后，大盘于4,000点下方进行多次盘中剧烈震荡并最终收报于该点位之上，成交额则放大至新的量级；加之港股和B股的轮番大涨，显示场外资金疯狂介入，推动大盘进入极其狂热的逼空阶段。

短线股指料还将继续脱离基本面和技术面制约惯性上冲；中线看，股指维持五周均线上方运行，继续处于中级上升通道当中。

以下为对中国股市上证综指 本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （here)

沪综指本周再度跳空上扬，轻松突破3,894点半分位，随即在3,900-4,000点区间宽幅震荡消化获利盘，五日均线发挥明显支撑。周五大盘缩量大涨并创出逾七年新高，显示市场已进入狂热逼空阶段，市场情绪呈白热化，短线料支撑大盘继续上冲；下周五日均线将上移接近4,000点，围绕该点位大盘仍有剧烈振荡可能。

在强大的资金流推动下，基本面和技术面对大盘的制约纷纷失效。短线技术指标的高位背离或钝化超买，对股指的实际走势影响有限，市场人气和情绪状态更多左右当下的大盘运行。短线看人气仍然高涨，新资不断加入，料这场击鼓传花的游戏还将继续在热烈气氛中行进，惟盛极而衰最终仍会到来。

本周沪市再创历史成交天量，单日成交额进入8,000亿元以上量级，而周五的大涨和创新高伴随的是成交量的明显萎缩，显示乐观情绪令投资者开始锁定持筹，后市或再现令人咂舌的无量空涨，而随后或迎来更为剧烈的震荡走势。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周连续第五周上涨，大盘远离五周均线显示升势加速，乖离率进一步放大则预示宽幅震荡将更多次出现在大盘涨势过程中，五周均线以及本周突破的重要技术位3,920-3,894点附近对大盘回调构成较强支撑。

本周沪市以日均成交额计再创新高，显示增量资金还在入市，在震荡中封堵了前期获利卖盘的压力；而市场预期的持续向好继续刺激获利资金再度进场，共同推动大盘不断扬升，后市仍须观察成交额变化，类似周五这种缩量大幅推升股指的走势料难以延续。