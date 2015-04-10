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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 16:39 BJT

台湾央行：共发行539亿台币存单，存单发行余额增0.5亿

路透台北4月10日 - 台湾央行周五公布共发行539亿台币存单，与今日存单到期金额538.5亿台币相较，存单发行余额增0.5亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 529

91天期 0.93 8

182天期 1.05 2

央行上日发行2,002.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,280.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为112亿台币，累积超额准备为3,415亿台币、加计前期1%的超额准备为4,722亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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