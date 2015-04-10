台湾央行：共发行539亿台币存单，存单发行余额增0.5亿

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透台北4月10日 - 台湾央行周五公布共发行539亿台币存单，与今日存单到期金额538.5亿台币相较，存单发行余额增0.5亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 529
91天期 0.93 8
182天期 1.05 2
央行上日发行2,002.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,280.6亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为112亿台币，累积超额准备为3,415亿台币、加计前期1%的超额准备为4,722亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。