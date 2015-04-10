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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 16:53 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元跌向五年低点，因英国工业生产数据弱于预期

路透伦敦4月10日 - 英镑兑美元周五跌向五年低点，因英国2月工业生产增幅低于预期，对于整体经济成长而言不是个好迹象，令英镑人气受到打压。

英国2月工业生产较前月上升0.1%，低于预估的上升0.3%，因2月油气产出较上年同期减少12%，为2013年8月以来最大降幅。

英镑/美元 在数据公布后跌到1.4669，距离3月18日触及的五年低点1.4635不远，日内跌幅为0.2%。英镑在数据公布前报1.4685美元。

欧元兑英镑 近持平为0.7241。（完）

(编译 高琦 审校 龚芳)
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