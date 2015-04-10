欧洲汇市：英镑兑美元跌向五年低点，因英国工业生产数据弱于预期

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透伦敦4月10日 - 英镑兑美元周五跌向五年低点，因英国2月工业生产增幅低于预期，对于整体经济成长而言不是个好迹象，令英镑人气受到打压。
英国2月工业生产较前月上升0.1%，低于预估的上升0.3%，因2月油气产出较上年同期减少12%，为2013年8月以来最大降幅。
英镑/美元 在数据公布后跌到1.4669，距离3月18日触及的五年低点1.4635不远，日内跌幅为0.2%。英镑在数据公布前报1.4685美元。
欧元兑英镑 近持平为0.7241。（完）
(编译 高琦 审校 龚芳)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。