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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 16:54 BJT

路透基点：台湾纬创资通敲定一笔2.80亿美元循环信用贷款--TRLPC

路透香港4月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾上市公
司纬创资通已和五家银行完成一笔一年期2.80亿美元循环信用贷款。本案
有两次展期一年的选项。
    
    唯一牵头行兼簿记行、额度管理行为彰化银行，承诺贷款额度1.50亿
美元；牵头行永丰银行承贷5,000万美元。一般参贷行为华南银行、兆丰
银行分别承贷3,000万美元，第一银行则承贷2,000万美元。
    
    本项贷款由应收帐款提供担保，有10个基点的承诺费。
    
    借款方上一次在市场筹资是在去年6月，当时取得一笔7亿美元的11个
月期融资，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码96个基点。
    
    纬创在亚洲、欧洲及美国开展业务，提供资讯及通讯科技产品相关的
设计、制造及服务。(完)
  
 (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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