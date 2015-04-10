香港金融：金管局本周三次向市场注入近163亿港元，以抑港元强势

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透香港4月10日 - 因港元汇价持续走强，并触及强方兑换保证水平，香港金管局周五下午向市场再次注入69.75亿港元。这也是金管局短时间内三次向市场注入港元，合计近163亿港元，为去年8月以来首见。
金管局一小时前已向市场注入62亿港元，周四晚间亦已向市场注资31亿港元。
在这一次注资后，银行体系总结余下周二（14日）将增加至2,554.6亿港元。
本地时间17:42，港元兑美元 报7.7500，为强方兑换保证水平。
香港股市自复活节长假期后大幅走高，恒生指数 周五收于七年高点，录得逾三年来最大单周涨幅，成交额亦连续三日持续高位；周三及周五三日主板成交金额共计逾7,600亿港元，受内地资金流入购买港股推动。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。(完) (记者 赵红梅；审校 张喜良)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。