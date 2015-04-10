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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 17:52 BJT

香港金融：金管局本周三次向市场注入近163亿港元，以抑港元强势

路透香港4月10日 - 因港元汇价持续走强，并触及强方兑换保证水平，香港金管局周五下午向市场再次注入69.75亿港元。这也是金管局短时间内三次向市场注入港元，合计近163亿港元，为去年8月以来首见。

金管局一小时前已向市场注入62亿港元，周四晚间亦已向市场注资31亿港元。

在这一次注资后，银行体系总结余下周二（14日）将增加至2,554.6亿港元。

本地时间17:42，港元兑美元 报7.7500，为强方兑换保证水平。

香港股市自复活节长假期后大幅走高，恒生指数 周五收于七年高点，录得逾三年来最大单周涨幅，成交额亦连续三日持续高位；周三及周五三日主板成交金额共计逾7,600亿港元，受内地资金流入购买港股推动。

　 根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。(完) (记者 赵红梅；审校 张喜良)
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