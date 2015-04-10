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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 17:11 BJT

背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

路透香港4月10日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港，拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦、悉尼、澳大利亚等多地。

据渣打银行的统计资料，2014年离岸人民币债券发行量达到5,640亿元人民币(901.1亿美元)，渣打预估今年发行量降至4,800-5,000亿元人民币。

以下为路透整理的2013年以来在全球市场发行的主要人民币债券一览表：

（由公司发行）

日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 发债地点

2015.3 QNB Finance Ltd 1.6 5.38 3 开曼群岛

2015.3 ITNL Offshore Two Pte Ltd 6.8 7.5 3 新加坡

2015.2 中银航空租赁私人有限公司 2.5 4.7 5 新加坡

（BOC Aviation Pte. Ltd.)

2015.2 金紫荆投资控股有限公司 3.0 6.5 3 香港

（GOLDEN BAUHINIA Invest Co Ltd）

2015.2 Korea Expressway Corp 9.0 4.45 3 韩国

2015.2 大连港股份有限公司 8.0 4.5 3 香港

2015.2 Asia Pac Ports Dvlp Co Ltd 8 4.5 3 英属维尔京群岛

2015.1 法国社会保障 30.0 3.8 3 法国

债务管理基金(CADES)

2015.1 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 法国

（由金融机构发行）

日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 发债地点

2015.4 建设银行香港分行（无息债） 2 0 1 香港

2015.4 建设银行香港分行（无息债） 1.87 0 1 香港

2015.3 韩亚银行 5.5 4.6 3 韩国

2015.3 法国BPCE银行集团 7.5 5.75 10 法国

2015.3 中美洲经济合作银行（CABEI） 8 4.75 3 洪都拉斯

2015.3 韩国进出口银行（KEXIM） 3 4.79 4 韩国

2015.3 澳大利亚国民银行（NAB） 1 4.85 3 澳大利亚

2015.3 澳大利亚国民银行（NAB） 0.59 4.7 3 澳大利亚

2015.3 韩国友利银行 5.5 4.5 3 韩国

2015.3 韩国友利银行 2 4.6 3 韩国

2015.3 澳洲联邦银行 1.87 4.54 3 澳大利亚

2015.3 澳洲联邦银行 1.5 4.7 3 澳大利亚

2015.3 澳洲联邦银行 1 4.84 3 澳大利亚

2015.3 Intesa Bank Ireland PLC 4.25 5.25 3 爱尔兰

2015.3 阿布扎比国民银行（NBAD） 2 4.79 5 阿联酋

2015.3 法国兴业银行台北 10 4.03 3 台湾

2015.3 高盛集团（Goldman Sachs） 9.4 4.55 4 美国

2015.3 法国巴黎银行 14.93 5 10 法国

2015.3 金英证券 2.05 4.12 5 新加坡

（Maybank Kim Eng Holdings Ltd）

2015.3 高盛集团（Goldman Sachs） 5.25 4.7 12 美国

2015.3 麦格理银行 6 4.4 5 澳大利亚

(Macquarie Bank Ltd)

2015.3 德国复兴信贷银行 12.5 4.25 3 德国

(KFW Bankengruppe)

2015.3 建设银行香港分行（无息债） 3.5 0 1 香港

2015.3 澳洲联邦银行 10.0 5.15 10 澳大利亚

2015.3 德意志银行台北分行 9.92 4 3 台湾

2015.3 泰国军人银行 6.0 5.5 3 开曼群岛

（Thai Military Bank (Cayman Is)）

2015.2 建银亚洲 1.0 4.0 1 香港

2015.2 澳洲联邦银行 2.6 1.0 1 澳大利亚

2015.2 荷兰合作银行（Rabobank） 1.0 5.0 5 荷兰

2015.2 韩国产业银行（KDB） 2.0 3.0 3 韩国

2015.2 亚洲开发银行 2.5 3.2 4 菲律宾

2015.2 海通国际 2.0 4.5 3 香港

2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 3.1 4.32 1 韩国

2015.2 中国农业银行(无息债) 5.0 0 1 香港

2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 3.0 4.46 5 韩国

2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 10.0 4.4 5 韩国

2015.2 德意志银行新加坡 9.32 4.0 3 新加坡

2015.1 德国复兴信贷银行 16.0 4.85 10 德国

(KFW Bankengruppe)

2015.1 西太平洋银行 10.0 4.85 10 澳大利亚

（Westpac Banking Corp）

2015.1 韩国进出口银行（KEXIM） 5.0 4.20 7 韩国

2015.1 韩国进出口银行（KEXIM） 3.0 4.05 5 韩国

2015.1 澳新银行 25.0 4.75 10 澳大利亚

2015.1 建银亚洲（无息债） 2.83 0 1.5 香港（完） (整理 赵红梅/刘雅丽；审校 张喜良)
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