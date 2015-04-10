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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 17:01 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增121亿台币

路透台北4月10日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增121亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)9,
280.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减3亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
   日期   到期量(亿)         发行量(亿)   增加/减少(亿)
   4/07     7,263.50          *7,380.00         +116.50
   4/08     1,399.30           1,399.30           +2.00
   4/09     2,000.50           2,002.50           +2.00
   4/10       538.50             539.00           +0.50
 总计      11,199.80          11,320.80         +121.00
  注*：含1,300亿台币一年期定存单。
   日期   91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   4/07             104.00                   28.00
   4/08              31.00                    7.00
   4/09               9.00                    5.00
   4/10               8.00                    2.00
 总计               152.00                   42.00
 (完)  

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)
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