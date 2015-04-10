全球贵金属：4月9日SPDR黄金持仓增加0.41%，iShares白银持仓不变

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓 量较周三增加0.41%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust<S LV>的白银持仓量持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 23,664,534.8 4月9日 23,568,583.0 4月8日 95,951.8 0.41% iShares 321,839,925.3 4月9日 321,839,925.3 4月8日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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