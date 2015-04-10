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市场报道 | 2015年 4月 10日 星期五 16:47 BJT

全球贵金属：4月9日SPDR黄金持仓增加0.41%，iShares白银持仓不变

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓
量较周三增加0.41%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust<S
LV>的白银持仓量持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
    
    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期   
    变动     增减
    SPDR       23,664,534.8   4月9日    23,568,583.0   4月8日   
95,951.8    0.41%  
    iShares    321,839,925.3  4月9日   321,839,925.3   4月8日   
     0.0    0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
    
      
      
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    金属期市        LME库存变化     

 (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
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