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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 17:19 BJT

金属期市：LME期铜上涨，但周线料只小幅收高

“疲弱需求及铜矿供应问题始终是一对冤家，总会有潜在胜出一方，如果让我猜，我会说供应将是赢家，”瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan称。

0718GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨1%，至每吨6,053美元，周线有望录得1.2%涨幅。

上海期货交易所主力6月期铜合约 涨0.6%，至每吨43,530元人民币(约合7,012美元)。

本周中国保税区铜升水下降15美元，降至去年12月中旬以来最低。铝和锌升水也有所下降。需求走软可见一斑。

路透调查显示，今年前三个月中国经济增幅可能进一步放缓至7%。

供应方面，智利国家铜业公司(Codelco) 称，旗下最小的矿场将在4月20日逐步重新开工，此前3月24-25日的暴雨迫使该公司停止了该矿场的生产。

上海期交所期铅飙升4%，在低量交易氛围下引发技术性买盘。隔夜在LME涨2%。

LME三个月期铅 涨1.1%，至每吨1,984美元，触及四个多月以来最高，因LME库存提取量开始增加，使得可用供应收紧。

其他金属方面，据瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan称，LME三个月期镍 进一步跌至成本曲线以下，这往往会导致矿商减产或推迟项目。中国仍面临原料短缺问题，可能引发更多进口。

Morgan认为，这是一个很好的做多机会。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/刘秀红；审校 蔡美珍/李婷仪)
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