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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 18:18 BJT

澳洲个股：必和必拓与力拓因新加坡营销中心问题遭国会议员炮轰

“审计仍在进行，所以我们目前和税务局之间不存在争端，”他说。“我们没有收到意见书。”

力拓告诉参议院委员会，他们的新加坡公司通过营销在全球各地生产的大宗商品和交易第三方大宗商品，实现了7.19亿美元获利，并按5%的税率交了税。

必和必拓称，他们没有像那样处理他们的账目，并指出这种级别的消息属于商业机密，但这并没有打动参议员。

“如果这对你来说是商业秘密，但对坐在你身边的竞争对手而言则不是，难道不使你的理由显得可笑吗？”参议员Nick Xenophon向必和必拓公司事务主管Tony Cudmore问道。(完)

(编译 张明钧/汪红英/秦德兴; 审校 龚芳/蔡美珍/白云)
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