更新版-中国汇市：人民币收四连跌，B股、港股双火爆激发购汇热情

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 人民币四连跌收创两周低点
* 中间价创一周低点
* 美国汇率报告未明显影响人民币
* 沪港通南下资金购汇需求加大汇率贬值压力 (新增收盘报价和评论)
路透北京4月10日 - 人民币对美元即期 周五收盘四连跌，中间价回调至一周低位，未理会美国对人民币汇率的最新施压。交易员们认为，美方表态对人民币即期影响有限，今日人民币走贬主要受季节性与股市投资者的购汇需求影响，且隔夜美元指数 涨至三周高位也有出力。
他们并称，B股、港股的火爆行情，激发了投资者的购汇热情，人民币抛售较重，而且这一市场激情刚刚触发，下周仍有望延续。
港股通额度 已连两日告罄，而AH股溢价仍具吸引力，故不少希望南下购入港股的投资者用人民币购换港币，对人民币汇率造成打压。而沪深B股今日也突然拔地而起，沪B股以美元交易，深B股则以H股交易。
清算行一般都会把人民币兑港币拆成人民币兑美元、美元兑港币两笔交易，港元兑美元 昨日亦因此触及强方兑换保证水平。
“美国汇率报告没什么影响，人民币走势偏弱主要受购汇需求推动，”一城商行交易员表示，“这几日南下资金购汇需求旺盛，还有部分季节性的油盘购汇，这些都是真实需求的。”
美国财政部周四发布的半年度汇率政策报告称，中国人民币汇率仍被大幅低估，不过表示北京对汇率的干预力度看来不像过去那样大，最近还抛售外汇推升人民币汇率。
因港元汇价持续走强，并触及强方兑换保证水平，香港金管局周五下午向市场再次注入69.75亿港元。这也是金管局短时间内三次向市场注入港元，合计近163亿港元，为去年8月以来首见。
市场人士并认为短期人民币贬值空间有限，因两会之后央行的政策意图已很明朗，积极推动亚洲基础设施投资银行建设与争取加入特别提款权（SDR）等均释放出汇率维稳信号。
一城商行交易员称，近期国际美元强势，会加大人民币贬值预期，但只要汇率没跌破6.22元或者升破6.19之前，继续维持区间运行的判断。 全球汇市方面，因初请失业金数据缓解了对美国就业市场的担忧，市场注意力回到对美联储今年升息机率的关注上，美元本周有望录得一个月来首次周线上涨。FRX/CN
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2080 6.2060 -0.03% 中间价 6.1370 6.1338 -0.05% 成交额 137亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.24% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 61 6.2072 6.2133 2015年来即期升贬值幅度 -0.06% "1年期美元/人民币掉期升水 " 1745
离岸人民币市场,北京时间17:03 今日 上日 1年期NDF 6.3275/6.3325 6.329 CNH即期 6.2184/6.2204 6.2172
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/张金栋; 审校 毕晓雯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有