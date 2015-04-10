中国央行：与南非储备银行签署规模为300亿元人民币双边本币互换协议

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透北京4月10日 - 中国人民银行周五宣布，与南非储备银行签署规模为300亿元人民币/540亿南非兰特的双边本币互换协议，旨在便利双边贸易和投资，维护区域金融稳定。
央行称，该互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。
欲参看中国已签署的双边本币互换协议一览表，请点选 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。