中国央行：与南非储备银行签署规模为300亿元人民币双边本币互换协议

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划

路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。