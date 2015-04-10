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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 17:09 BJT

中国央行：与南非储备银行签署规模为300亿元人民币双边本币互换协议

路透北京4月10日 - 中国人民银行周五宣布，与南非储备银行签署规模为300亿元人民币/540亿南非兰特的双边本币互换协议，旨在便利双边贸易和投资，维护区域金融稳定。

央行称，该互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

欲参看中国已签署的双边本币互换协议一览表，请点选 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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