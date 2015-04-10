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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 17:45 BJT

中国新债：新疆和天津将组地方债承销团，今年首批一般债券共317亿元

路透上海4月10日 - 继中国江苏省和安徽省后，新疆维吾尔自治区和天津市周五发布组建地方政府债券承销团的通知，两区市的今年首批一般债券发行规模合计为317亿元人民币。

其中新疆今年发行的第一批一般债券发行规模为109亿元；本次组建的承销团将负责承销2015-2017年该区政府债券，成员数量不超过20家。

刊登在中国债券信息网的公告并显示，天津市第一批一般债券发行规模为208亿元；此次组建的承销团为今年所有一般债券的承销团，成员目标数量不超过25家。

日前安徽省经财政部核定，获得第一批置换额度322亿元，置换后的融资成本将降低到5%左右。

此前安徽省和江苏省公布的第一批一般债券发行规模分别为258亿元和648亿元。

以下为已公布的各省区市今年首批地方债的发行计划：

省区市 首批总发行规模 各期限发行量

三年 五年 七年 10年

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江苏 648 129.6 194.4 194.4 129.6

安徽 258 52 77 77 52

新疆 109 21.8 32.7 32.7 21.8

天津 208 22 62 62 62

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合计 1,223

据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。

而尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部3月已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。

2014年财政部核准了4,000亿元地方债发行规模，其中上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，占比不足三成。而今年地方政府债发行将全部采用自发自还模式。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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