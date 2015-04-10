欧洲汇市：英镑兑美元跌至五年低点，受累于数据疲弱和大选不确定性

欧元兑英镑 持平于0.7244英镑。

“虽然制造业与工业生产自上月令人失望的数据小幅回升，但仍逊于预期，这将会让英镑承受更多压力，”在线汇率交易商UFX.com董事总经理Dennis de Jong表示。

“过去几天我们见到英镑远离1.500美元关口，而在大选即将到来之际，英镑兑美元可能续跌。”

随着英国下月大选临近，汇市投资人愈发感到不安。民意调查显示，目前执政的保守党及主要反对党工党在5月7日选举前的支持率相当接近，希望脱离英国的苏格兰民族党(Scottish Nationalists)料将成为国会第三大党。

汇市期权显示，市场预期选后英镑波动加剧。风险逆转指标则显示，市场极度偏向看空英镑兑美元未来一个月的表现。

南非标准银行汇市策略师Steve Barrow表示，“若选后结果很糟，英镑/美元不排除下探1.40。”(完)

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