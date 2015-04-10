欧洲汇市：英镑兑美元跌至五年低点，受累于数据疲弱和大选不确定性

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
欧元兑英镑 持平于0.7244英镑。
“虽然制造业与工业生产自上月令人失望的数据小幅回升，但仍逊于预期，这将会让英镑承受更多压力，”在线汇率交易商UFX.com董事总经理Dennis de Jong表示。
“过去几天我们见到英镑远离1.500美元关口，而在大选即将到来之际，英镑兑美元可能续跌。”
随着英国下月大选临近，汇市投资人愈发感到不安。民意调查显示，目前执政的保守党及主要反对党工党在5月7日选举前的支持率相当接近，希望脱离英国的苏格兰民族党(Scottish Nationalists)料将成为国会第三大党。
汇市期权显示，市场预期选后英镑波动加剧。风险逆转指标则显示，市场极度偏向看空英镑兑美元未来一个月的表现。
南非标准银行汇市策略师Steve Barrow表示，“若选后结果很糟，英镑/美元不排除下探1.40。”(完)
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全部现汇报价 (编译 孙茉莉/张明钧; 审校 高琦)
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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