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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 17:53 BJT

国际油市：OPEC不减产策略效果不彰--伊朗石油部长

在去年11月的上次OPEC会议上，伊朗站在主张减产的阵营。而占OPEC产油量半数以上的海湾成员国则表态，如果非OPEC产油国不参与，则拒绝减产。

布兰特原油期货 1月触及每桶将近45美元的近六年低位。周四位于57美元附近，年内高点为63美元。

如果西方国家解除对伊朗的制裁，OPEC可能很快需要应对伊朗原油供应增加的问题。

此次是尚甘尼上任两年以来首次访问北京。他表示，OPEC将能够“自我协调”以适应伊朗产油量的增加，避免油价暴跌。

但目前尚未有任何迹象表明，其他OPEC成员国有减少供应的意思。在伊朗与六大国达成核问题框架协议宣布仅几天之后，沙特阿拉伯即宣布已增加原油产量。

下次OPEC会议定于6月5日召开。沙特阿拉伯石油部长顾问周四在利雅得表示，目前解析OPEC将采取何种措施还为时尚早。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 高琦/孙茉莉)
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