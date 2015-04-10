中国金融：央行一季度累计开展3,700亿元MLF，均为三个月期利率3.5%

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透上海4月10日 - 中国人民银行周五公告，今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元人民币，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。
央行同时公告，一季度累计开展常备借贷便利(SLF)3,347亿元，期末余额1,700亿元。另外，自4月起，央行将按月公布上月MLF和SLF的操作信息。
以下为1-3月MLF操作明细：
时间 中期借贷便利余额(单位：亿元) 当月变动
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2015年1月 6,945 +500
2015年2月 6,945 --
2015年3月 10,145 +3,200
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以下为1-3月SLF操作明细：
时间 常备借贷便利余额(单位：亿元) 当月变动
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2015年1月 0 --
2015年2月 1,606 +1,606
2015年3月 1,700 +94
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央行并表示，今年初根据货币政策调控需要适时调整利率水平，探索常备借贷便利利率发挥货币市场利率走廊上限的功能。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。