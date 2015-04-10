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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 17:36 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月10日

路透香港4月10日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日    公司名称             发行量    集资额       发行价        上市日   保荐人
                                    (亿股)    (亿港元)     (港元)                 
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 3/31-4/9      现恒建筑             2         0.8-1.6      0.4-0.8       4/16     东英
                                                                                  
 
 2015年已上市新股：
 上市日      公司名称               发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                    (港元)      (亿港元)    幅           
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 *4/10       广发证券               18.85       279         升34.7%      广发证券(香港)及高盛
 *4/8        NIRAKU                 1.18        3.54        升0.8%       申银万国
 3/31        高伟电子               4.25        8.84        跌9.9%       摩根士丹利
 3/31        福耀玻璃               16.8        73.9        升13%        招商证券及瑞银
 3/12        香港宽频               9           58          持平         高盛、摩根大通和瑞银
 3/12        华夏动漫               3.65        3.9         升1.9%       法国巴黎
 3/11        春立医疗               13.88       2.3         升3%         光大证券
 3/11        苏创燃气               2.08        4.16        升0.5%       法国巴黎银行
 3/11        KTL                    3           0.84        升60.7%      建银国际
 2/13        集成伞业               1.1         1.65        升56.4%      中国平安资本(香港)
 1/30        时间由你               1.1         2.86        跌39%        信达国际
 1/16        科劲国际               1.38        2.4         跌24.6%      建勤环球
 1/15        雅仕维                 6           6.6         跌3.5%       中银国际
 1/15        新龙移动               0.82        0.37        升12.2%      海通国际
 1/15        泰加保险               1.61        2           升33.5%      创桥国际
 1/14        日成控股               0.6         1.68        升11.7%      天财资本
 1/13        佐力小贷               1.3         3.9         升42.3%      中国银河国际
 1/9         高鹏矿业               0.88        0.77        升1.1%       国泰君安
                                                                         
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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