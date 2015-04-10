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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 18:02 BJT

路透调查：亚洲货币未来一年可能下跌，因美联储准备加息

调查亦显示，印度卢比 仅会微降，因人们预期通胀率下滑将会促使印度央行进一步降息，且政府的改革亦将重振印度经济。

预期印度卢比一个月后的汇率将在62.50，6月底前将到63.00，到明年3月底前的汇率将达63.50。印度卢比周五报62.35。

今年迄今印度卢比是亚洲货币表现最好的一支，面对美元走势展现出韧性。卢比2015年已累计上涨1%。

印度最大的进口商品--原油价格在2014年6月到今年1月间急跌60%，这限制了美元的外流扶助了卢比。

“主要风险是若美联储早于预期加息，那么将会打压卢比，甚至导致资本外流。”BTMU分析师在报告中写道。(完)

(编译 秦德兴/李婷仪/孙茉莉; 审校 白云/蔡美珍/艾茂林)
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