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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 17:54 BJT

表格：沪港通活跃股一览--4月10日

路透香港4月10日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             73.95                       151.40
 买入成交金额                   32.55                       104.21
 卖出成交金额                   41.40                       47.18
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中信证券   97,315,673      391,610,147    488,925,820
 2                   国投电力   12,497,752      476,237,892    488,735,644
 3                   中国平安   203,171,069     227,717,864    430,888,933
 4                   上汽集团   19,437,028      334,954,110    354,391,138
 5                   华胜天成   142,518,799     166,435,073    308,953,872
 6                   兴业银行   245,958,803     54,498,369     300,457,172
 7                   贵州茅台   241,883,913     31,114,248     272,998,161
 8                   长江电力   226,453,952     19,908,276     246,362,228
 9                   伊利股份   198,305,341     35,867,955     234,173,296
 10                  大秦铁路   22,115,150      136,635,684    158,750,834
    =========================================================================
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 国美电器      505,079,140    231,674,520    736,753,660
 2                 中海集运      266,949,420    308,484,580    575,434,000
 3                 阿里影业      380,655,200    150,797,700    531,452,900
 4                 中广核电力    386,272,330    111,552,520    497,824,850
 5                 中国南车      338,204,780    136,318,560    474,523,340
 6                 海通证券      260,876,200    127,497,500    388,373,700
 7                 中国北车      287,301,260    93,237,600     380,538,860
 8                 上海电气      278,153,680    77,884,300     356,037,980
 9                 保利协鑫能源  125,985,800    185,078,980    311,064,780
 10                中国远洋      59,298,910     250,231,970    309,530,880
 （完）
    
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 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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